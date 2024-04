¿A las puertas de la tercera guerra mundial? Inminente ataque de Irán a Israel pone en alerta a la comunidad internacional

Un día después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden reafirmara su apoyo “inquebrantable” a Israel frente a la anunciada respuesta militar de Irán por el reciente ataque a su embajada en Siria, el presidente israelí, Benjamin Netanyahu aseguró el jueves que están preparándose para posibles “desafíos” en otros “frentes”.

Ataque contra el consulado iraní en Damasco, Siria.

Han pasado más de seis meses desde el inicio de la guerra en Gaza, y la preocupación por un potencial conflicto entre Israel e Irán ha ido en aumento. Esto se intensificó después de las advertencias de Teherán sobre una posible represalia debido al presunto ataque israelí ocurrido la semana pasada en su consulado en Damasco, la capital siria. Este ataque resultó en la muerte de al menos quince personas, incluyendo varios generales y oficiales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

“El consulado y las oficinas de la embajada en cualquier país son territorio de ese país. Cuando atacan el consulado, es como si atacaran nuestro territorio”, dijo en un discurso el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, con motivo del final del mes sagrado musulmán del Ramadán. “El malvado régimen cometió un error y debe ser castigado, y así será”, añadió.

En este contexto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró el jueves que están anticipando posibles “desafíos” en otros “frentes” y advirtió que responderán a cualquier ataque. “Estamos listos en tiempos difíciles. En medio de una guerra en Gaza que continúa con toda su fuerza. Además, seguimos con incesantes esfuerzos para traer de vuelta a nuestros rehenes, pero también preparándonos para desafíos desde otros frente”, señaló el mandatario.

“Estamos listos para cumplir con nuestra responsabilidad para con la seguridad de Israel, en defensa y ataque”, añadió, en línea con otros miembros de su gobierno, quienes en los últimos días también se han expresado en ese sentido.

Se trata de los casos del ministro de Defensa, Yoav Gallant, y del ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, quienes el miércoles advirtieron que si Teherán lleva a cabo un ataque desde su territorio, Israel responderá con un contraataque dentro de Irán.

“En esta guerra estamos siendo atacados desde más de un frente… desde diferentes direcciones. Cualquier enemigo que intente atacarnos se encontrará ante todo con una fuerte defensa”, dijo Gallant.

En este contexto, el Presidente estadounidense, Joe Biden, ha reafirmado su respaldo “inquebrantable” a Israel, mientras que la prensa ha informado que Washington está presionando a los países árabes para que exhorten a Irán a reducir las tensiones.

Según los medios estadounidenses, Washington cree que un ataque inminente de Irán, ya sea directamente o a través de grupos subsidiarios como los houthis en Yemen o Hizbulá en Líbano, es una posibilidad. Un ataque de esta naturaleza sería sin precedentes y, como ha advertido Israel, podría provocar represalias israelíes en territorio iraní.

En este sentido, Bloomberg citó fuentes de inteligencia que señalan que Estados Unidos y sus aliados consideran “inminente” un importante ataque con drones o misiles por parte de Irán o sus aliados contra objetivos militares y gubernamentales en Israel.

De hecho, un alto comandante militar estadounidense viajó a Israel el jueves, según funcionarios citados por The New York Times, en medio de crecientes temores de que Irán pronto llevaría a cabo un ataque en represalia por los asesinatos de varios altos comandantes. El oficial en cuestión es el principal comandante militar estadounidense para Medio Oriente, el general Michael E. Kurilla.

Según informó el Times, el general visitó Israel para coordinar lo que se espera sea una acción de represalia inminente por parte de Irán, así como para discutir la situación en Gaza. Estos detalles fueron proporcionados por funcionarios del Departamento de Defensa que hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del tema.

El portavoz del Ejército israelí, el contralmirante Daniel Hagari, informó que el general Kurilla realizó una evaluación de la situación y revisó los “desafíos de seguridad regional” con el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí. En una conferencia de prensa televisada, el almirante Hagari afirmó: “Estamos extremadamente alerta y preparados para enfrentar diversos escenarios”, y agregó que cualquier ataque desde territorio iraní representaría una clara escalada regional.

El principal comandante militar estadounidense para Medio Oriente, el general Michael E. Kurilla, llegó este jueves a Israel.

Añadiendo más complejidad a la situación, la retórica beligerante surge en un momento en el que se informa que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amir-Abdollahian, viajará a Estados Unidos la próxima semana para participar en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Palestina.

En este contexto, la aerolínea Lufthansa ha suspendido sus vuelos hacia Teherán. La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, ha instado a su homólogo iraní a promover la “máxima moderación” para evitar una escalada mayor.

Por otro lado, Moscú aconsejó a sus ciudadanos que eviten viajar al Medio Oriente. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha recomendado a los ciudadanos que no realicen viajes al Medio Oriente, especialmente a Israel, Líbano y los territorios palestinos.

“En este momento es muy importante que todos mantengan la moderación para no conducir a una desestabilización completa de la situación en la región, que no brilla precisamente por su estabilidad y previsibilidad”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una conferencia de prensa.

A la defensiva

Según una fuente diplomática iraní citada por el portal británico Amwaj, hay dudas sobre quién, aparte de unos pocos, conoce realmente cuál será el “castigo” por el atentado del 1 de abril contra un anexo consular de la embajada de Irán en Damasco. Reconociendo los rumores en Teherán que indican que los Altos del Golán ocupados son un objetivo principal, la fuente indicó que “una respuesta está en camino” y personalmente cree que será un ataque limitado pero preciso. Sin embargo, la fuente subrayó que todas estas son conjeturas.

No obstante, otra fuente iraní, conocedora habitual de las deliberaciones en los niveles superiores del régimen, informó al portal que una operación en los Altos del Golán, ocupados por las fuerzas israelíes en 1967, implicaría “menos riesgo de represalias israelíes”. Esta fuente expresó dudas sobre si un objetivo así provocaría que Israel cumpliera su amenaza de atacar a Irán, citando además la falta de respaldo político por parte de Washington. “Estados Unidos no está preparado para ir a la guerra con Irán”, dijo a Amwaj, especialmente porque “Israel no coordinó su ataque al consulado iraní (con la administración Biden)”.

El portal señaló que Teherán podría coordinar un ataque multifacético utilizando drones y cohetes contra Israel a través de su red de aliados en la región, incluyendo a Hizbulá en Líbano y grupos armados chiitas en Irak. Es importante destacar que estos últimos también han operado en el pasado en Siria, lo que podría servir como plataforma de lanzamiento. Según Amwaj, un ataque multifacético del Eje de Resistencia podría incluir un ataque preciso lanzado directamente desde Irán contra fuerzas israelíes, aunque Teherán podría decidir no reclamar esa operación.

Según el diario The Times, la República Islámica podría repetir un ataque masivo similar al realizado en 2019 contra Arabia Saudita, cuando Irán redujo a la mitad la producción petrolera del reino utilizando un enjambre de misiles y drones lanzados desde su territorio.

Los aliados hutíes de Irán en Yemen, que están en guerra con Arabia Saudita, se atribuyeron la responsabilidad del ataque, pero funcionarios de inteligencia occidentales identificaron los sitios de lanzamiento en Irán. Según el diario, “no tendría mucho sentido atribuir un nuevo ataque a los houthis, que han estado lanzando drones contra Israel regularmente desde octubre. De todos modos, Irán tendrá que rendir cuentas”.

Otra posibilidad sería un ataque de Hizbulá desde Líbano. El grupo ha llevado a cabo ataques transfronterizos casi a diario contra Israel, que han sido respondidos con ataques aéreos israelíes. Sin embargo, el grupo militante toma sus propias decisiones y no busca provocar una guerra devastadora en suelo libanés.

Según Amwaj, mientras Irán considera sus opciones, puede aprovechar el espectro de una guerra directa con Israel para obtener ventajas y promover otras prioridades estratégicas, como contener la guerra en Gaza o lograr concesiones en las conversaciones nucleares con la administración Biden.

Irán y Estados Unidos han estado intercambiando mensajes en las últimas semanas y ninguna de las partes desea una confrontación a nivel regional.

En un artículo de Suzanne Maloney, analista del think tank Brookings Institution, publicado en la revista Foreign Policy, se plantea que volver a involucrarse en Medio Oriente presenta riesgos para Biden, especialmente mientras se enfrenta a la reelección contra su predecesor, Donald Trump. Las críticas de Trump sobre los costos humanos y económicos de las guerras de Estados Unidos en Irak y Afganistán resonaron entre los votantes y impulsaron su campaña presidencial de 2016.

Según una encuesta realizada por la Universidad Quinnipiac tres semanas después del ataque de Hamas, un abrumador 84% de los estadounidenses expresó su preocupación de que Estados Unidos pudiera verse involucrado en un conflicto militar directo en Medio Oriente. Además, solo uno de cada cinco encuestados en un sondeo del Pew Research Center realizado en febrero de 2024 estuvo de acuerdo en que Estados Unidos debería realizar un esfuerzo diplomático “importante” para poner fin a la guerra entre Israel y Hamas.

De acuerdo con Maloney, los riesgos planteados por la indecisión son aún mayores. Un actor regional que se beneficia especialmente de la vacilación o retirada de Washington es la República Islámica de Irán. De hecho, el estancamiento en Medio Oriente representa una oportunidad para que Teherán avance en su estrategia de cuatro décadas para debilitar a uno de sus principales adversarios regionales, Israel, y para humillar a Estados Unidos, reduciendo drásticamente su influencia en la región.

“El panorama estratégico posterior al 7 de octubre en Medio Oriente es uno que fue creado en gran medida por Irán y que aprovecha sus puntos fuertes. Teherán ve una oportunidad en el caos. Los líderes iraníes están explotando e intensificando la guerra en Gaza para elevar la estatura de su régimen, debilitar y deslegitimar a Israel, socavar los intereses estadounidenses y moldear aun más el orden regional a su favor. La verdad es que la República Islámica está ahora en mejor posición que nunca para dominar Medio Oriente, incluso al lograr la capacidad de interrumpir el transporte marítimo en múltiples puntos críticos”, concluyó.