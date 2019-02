Migración y EE.UU.

En lo que se refiere a migración, la experta Carolina Cepeda explica que México tiene un papel por un lado que expulsa migrantes y además, es zona de tránsito de migrantes centroamericanos, es decir exhibe una posición paradójica.

“Tiene una reacción contestataria frente a Estados Unidos, pero también reproduce un poco el mismo esquema en los inmigrantes centroamericanos”, señala, tras asegurar que se pensaría que con el gobierno de AMLO pueden tomarse medidas no radicalmente distintas, pero que respondan al supuesto de ver la migración no como un tema de seguridad, y más bien, que debe ser resuelto con medidas de tipo político y social.

Por otra parte, la relación de AMLO con Estados Unidos es otro foco de interés.

Según la docente Suelen Castiblanco, no se sabe cómo se va a comportar el vecino del norte, pero es seguro que López Obrador no dará el brazo a torcer y tendrá que lidiar con Donald Trump en lo que concierne al muro fronterizo, el control migratorio y el mantenimiento de acuerdos comerciales que no lesionen sus intereses sin sacrificar sus posturas.