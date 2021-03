El sueño de la reforestación de Australia fue gravemente afectado por los incendios del llamado “Verano Negro” de 2019-20, que mataron a 34 personas, calcinaron más de 5.000 edificaciones y 186.000 kilómetros cuadrados de terrenos, un área similar a la de Siria y de los cuales un 70 por ciento eran bosques.

Los fuegos, considerados entre los más largos y dañinos en Australia, también causaron que unos 7.000 millones de árboles fueron quemados o dañados, y que 3.000 millones de animales, entre ellos 60.000 koalas, perecieran en las llamas o tras huir de ellas, o que quedaran heridos o sin hogar.

Más de un año antes de la catástrofe, WWF ya había alertado que los koalas podían desaparecer antes de 2050 en el estado e Nueva Gales del Sur por la tala de bosques, una actividad que también es intensa en el vecino estado de Queensland, donde es considerado vulnerable.

Paradójicamente, son Nueva Gales del Sur y Queensland “las mejores oportunidades que tenemos para salvar los koalas porque tienen una buena diversidad genética”, precisó Blanch.

Para salvarlos, WWF lucha a contrarreloj para crear corredores seguros en los hábitat de estos marsupiales que han sido fragmentados por los incendios, teniendo en mente que no solo basta plantar árboles sino también verificar que éstos crezcan lo suficiente.

Y es que, para que un eucalipto se convierta “en el mejor hábitat de un koala tiene que tener normalmente 37 centímetros de diámetro. Esto significa que probablemente tenga 20 o 30 años de edad”, explicó el representante de WWF Australia.

Pero, Blanch confía en que no se espere tanto al contar que ha visto “koalas en árboles de cinco metros de altura y unos dos o tres años de edad”, aunque admitió que “no es el mejor de los hábitats porque no son altos ni les permite escapar de otros animales como los perros o no tienen suficientes hojas jugosas con proteínas”.

Para el experto de WWF, lo ideal sería que en Australia se permita a los bosques regenerarse naturalmente, así como se detenga la destrucción de los hábitats de los koalas mediante leyes y poniendo fin a la tala de árboles, a lo que suma, entre otras medidas, incentivos para que los agroganaderos designen zonas de conservación.

Blanch también abogó por la promoción de las prácticas tradicionales aborígenes que consisten en crear incendios controlados y de baja intensidad en los bosques que no han sido afectado por las llamas porque “las semillas de eucalipto germinan a menudo tras un fuego”.