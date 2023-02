$!Damnificados por fuegos del sur de Chile: “Se perdió todo, fue un infierno

“Yo vivía aquí, en mi casa durante 22 años, mi hogar que se perdió todo, no saqué nada, solo a mi hijo, mi perro y mi gato. Lo único que me quedaron son mis gallinas”, expresó a Efe María Urrutia, vecina de Santa Juana, la localidad más perjudicada por los fuegos, ubicada 48 kilómetros de la ciudad de Concepción, en la Región del Biobío, y donde fallecieron 11 de las 24 víctimas mortales.

“Fue un infierno, quien no lo vivió no se lo imagina: mi hijo me decía ‘¡Mamá, nos morimos, nos morimos!’, pero gracias a Dios estamos con vida”, añadió Urrutia.

Juan Alberto Pellarán, otro vecino del lugar, también perdió sus árboles frutales: ciruelos, perales y membrillos: “¡Todo se quemó!”, lamenta a Efe.

La familia de Estefanía Araneda, otra santajuanina, pudo salvar su vida, pero ninguno de sus bienes: “Mis papás perdieron todo: su casa, ganado, sus siembras; su cosecha de papa, de trigo y el esfuerzo de muchos años”, dice la joven a Efe.

Los damnificados pueden acogerse a varias de las ayudas que el Ejecutivo está entregando para el apoyo temprano y la recuperación, entre ellas un bono de máximo 1,5 millones de pesos (unos 1.878 dólares) que empezará a pagarse a partir del próximo lunes; viviendas de emergencia que, según prometió hoy el presidente Gabriel Boric, llegarán “sin duda antes de invierno”; y exenciones tributarias y subsidios a pequeñas y medianas empresas.

La mañana de este viernes, el Gobierno confirmó que se mantienen 321 incendios activos, de los cuales 94 están en combate y el resto bajo control.

La cifra de fallecidos se mantiene en 24.

