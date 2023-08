El momento que desató las críticas fue debido a la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. “Ayer me decía un amigo que decía su esposa ‘Que me des 200 pesos para ir al mercado’; ‘No oigo’ (respondía su esposo). A ver por el otro. ¡Qué me des 500 pesos para ir al mercado!’ (le gritaba su esposa). Mejor los 200”, comentó entre risas el Mandatario.

Con una anécdota, AMLO evitó hablar en su conferencia sobre la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco. El jefe del Ejecutivo federal fingió que no escuchó los cuestionamientos y mostró una postura desconocida sobre este nuevo episodio de violencia en México.

Los cinco jóvenes sobre los que le preguntaban aparentemente fueron secuestrados por integrantes del crimen organizado. La Fiscalía estatal anunció que el carro de una de las víctimas fue encontrado calcinado y en su interior encontraron restos humanos.