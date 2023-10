$!Embajada de Israel en México expresó su inconformidad ante la postura del presidente AMLO

Además, dijo que “la comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar de manera contundente para exigir la liberación inmediata de los cautivos y para condenar con firmeza esta masacre tan cruel e inhumana”.

También destacó que como la historia lo ha enseñado repetidamente, “mantener una posición neutral en lugar de tomar partido implica, en última instancia, respaldar y apoyar al terrorismo”.

Al manifestar su postura, este lunes, López Obrador pidió una asamblea urgente de la ONU para buscar el diálogo y la paz en el conflicto armado entre Israel y el grupo Hamás en Palestina.

“Dada la urgencia, hoy deberían estar convocando una asamblea de todos los países miembros, y buscar la aprobación de una resolución que ayude a dialogar de inmediato, que lleve al diálogo inmediato de las partes y que no dependa solo del Consejo de Seguridad, porque si no, no se avanza y no se hace nada”, expresó el mandatario.

El gobernante reiteró que la postura de México es la solución pacífica de controversias con un diálogo que debe gestionar la ONU, a la que llamó “anquilosada”.