Desde Australia, Canadá, Brasil, Alemania y Estados Unidos un grupo de colombianos residentes en esos países ha tomado la decisión de unirse a la jornada de paro nacional, en apoyo a la situación que actualmente enfrenta Colombia.

Por ejemplo, ayer miércoles 5 de mayo, cerca de 100 personas se concentraron en Denver, Colorado.

Con carteles, la bandera de Colombia, arengas y un minuto de silencio por las víctimas que han dejado las manifestaciones, colombianos, americanos y mexicanos demostraron que la unión hace la fuerza.

En el Museo de arte en Philadelphia, Pennsylvania, ayer también tuvo lugar una jornada de manifestación de colombianos residentes allí.

Marisol, una santandereana residente en Estados Unidos, relató que tomaron la decisión de reunirse y salir a las calles "por sentido de pertenencia con el país, porque tenemos familias en Colombia viviendo la situación. Porque a pesar que estamos lejos no somos indiferentes, no queremos más gobiernos que solo buscan el beneficio de ellos, no apoyamos el vandalismo. También para protestar por el abuso de la policía a civiles y viceversa", dijo.

Contó que alrededor de 200 personas, familias con niños, personas de la tercera edad, y mexicanos y americanos casados con colombianas y viceversa participaron de la jornada.

"Cantamos el himno, hicimos minutos de silencio por todas las victimas, cantamos canciones típicas y bailamos, no faltaron los carteles en inglés y español. Muchos expresaron sus sentimientos y el por qué decidieron salir del país, pero aún así siguen apoyando sus familias", agregó Marisol.

En Recife, Brasil este 5 de mayo también se realizó un encuentro de colombianos que viven allí para manifestar apoyo al país.

Diana Carolina, una bumanguesa radicada en la capital del Estado de Pernambuco, le relató a Vanguardia que más o menos entre 40 a 50 personas acudieron al encuentro que tuvo lugar en el centro de la ciudad.

Bumangueses, caleños, bogotanos, paisas y boyacenses, además de brasileños le dijeron si a la convocatoria por redes sociales.

Según comentó Diana están organizando otro encuentro con más personas el domingo 9 de mayo, "pues es el día en que más colombianos nos podemos reunir",

Ese próximo encuentro será en un parque de la ciudad llamado "Dona Lindu".