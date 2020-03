Al revisar la versión en español del libro publicado en 1555 por Michel de Nôtre-Dame, conocido como Nostradamus, no aparece ninguna referencia a una profecía con las palabras que ahora se difunden.

Nuestros colegas verificadores de Maldita.es revisaron la imagen y concluyeron que no hay pruebas de que Nostradamus escribiera el texto que se le adjudica.

No hay pruebas de que Nostradamus haya escrito que “en el año de los gemelos surgirá una reina que extenderá su plaga a la Tierra de las 7 colinas”.

Pero no hay ninguna referencia a la palabra “gemelos”, incluida en el supuesto texto de Nostradamus, aunque sí aparece en singular (“gemelo”) para referirse a un niño.

