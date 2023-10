El candidato de La Libertad Avanza (ultraderecha), Javier Milei, dijo este domingo, durante el debate preelectoral con vistas a los comicios que se celebrarán el 22 de octubre en Argentina, que no va "a adherir la agenda 2030" ni el Acuerdo de París".

"Nosotros no vamos a adherir a la agenda 2030. Nosotros no adherimos al marxismo cultural, no adherimos a la decadencia", indicó el candidato libertario, el más votado en las elecciones PASO (primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias) celebradas el 13 de agosto, en respuesta a uno de sus oponentes.

Lea también: Sismo de 4,7 azotó Afganistán en medio de los rescates: desde el sábado se registran 2.400 muertos y unos 200 heridos

Este es el segundo debate preelectoral obligatorio entre los cinco candidatos a la Presidencia argentina, que toma el relevo del celebrado el 1 de octubre y que se celebra en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

"Somos el único espacio que presentó una agenda energética que contiene todas las restricciones aplicables en Europa. Estamos sobrecumplidos", insistió Milei ante una pregunta del candidato peronista disidente y gobernador en funciones de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti.

Pero quizá el choque más tenso en esta parte del debate lo tuvo el ultraderechista con la aspirante izquierdista, Myriam Bregman.

La abogada laboralista pidió a Milei que aclarara sus ideas sobre cambio climático y sobre feminicidios que tildó de "negacionistas".

"Lo primero, no mienta", contestó el aspirante libertario, quien agregó: "Yo no niego el cambio climático, lo que digo es que existen en la historia de la Tierra ciclos de temperaturas y este es el quinto".

Milei continuó argumentando que "la única diferencia" en este ciclo climático es que "ahora está el ser humano".

"Todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas y lo único que buscan es recaudar fondos para financiar a vagos socialistas que escriben 'papers' de cuarta", dijo el economista.

Le puede interesar: Identifican a dos mexicanos secuestrados por Hamás en festival de música en Israel

Los diecisiete objetivos del desarrollo sostenible -conocidos habitualmente bajo el nombre de ‘Agenda 2030’- fueron adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015 y proponen distintas metas en materia medioambiental, social y económica.

Por su parte, el Acuerdo de París fue negociado en 2015 por los 195 países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, durante la 21 Conferencia sobre Cambio Climático, que se celebró en París.

Este tratado busca limitar el aumento de temperaturas a 1,5 ºC antes del año 2050 para reducir los riesgos y los efectos del calentamiento global.