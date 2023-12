La fiscal general de Perú acusa al máximo órgano de la judicatura de violar sus derechos

La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, acusó este miércoles a la Junta Nacional de Justicia (JNJ, máximo órgano de gobierno de la judicatura) de violar su derecho a la defensa y se negó a declarar en el proceso que le ha abierto esa entidad a raíz de la investigación a su entorno por supuestamente conformar una supuesta red de tráfico de influencias.

“Ustedes me han instaurado un tipo de procedimiento que considero que viola mi derecho de defensa y el derecho al debido proceso, por el cual he interpuesto varios mecanismos por los cuales no he recibido ninguna respuesta hasta el día de hoy”, dijo Benavides en una audiencia de la JNJ en la que se iba a evaluar su posible suspensión como fiscal de la Nación (general).

La JNJ abrió el pasado 28 de noviembre un proceso disciplinario inmediato a Benavides, que solo inicia el organismo cuando “existe evidencia suficiente de una conducta notoriamente irregular” en las autoridades judiciales.

Benavides aseguró, antes de abandonar intempestivamente la audiencia de la JNJ, que siempre ha “respetado los cauces constitucionales y legales”, pero que siempre ha ejercido su “derecho a la defensa, como cualquier ciudadano peruano”.

“Me someto a cualquier tipo de investigación en la que se respeten mis derechos constitucionales y fundamentales”, afirmó.

Su abogado defensor, Jorge Del Castillo, tomó la palabra para asegurar que “muchos demócratas” protestan contra esa calificación” de proceso sumario de la JNJ.

“Resulta que hemos presentado dos recursos, uno de nulidad, porque las disposiciones reglamentarias que están usando son inconstitucionales, porque rebasan el marco de la ley” y un recurso de inhibición, destacó antes de señalar que “la sesión no se puede realizar si no se resuelven esos recursos”.

El magistrado de la JNJ le informó que el recurso de inhibición ya fue resuelto y notificado en horas de la mañana, a lo que Del Castillo replicó que eso “no es muy regular” e informó que abandonaba la sala de audiencias.

El Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional (PNP) abrió una investigación al entorno de Benavides por conformar una red dedicada al tráfico de influencias que presuntamente lideraba la fiscal de la Nación.

Supuestamente, esa red coordinó con congresistas para lograr la inhabilitación de la ex fiscal general Zoraida Ávalos, la elección de Josué Gutiérrez como defensor del pueblo y la remoción de los miembros de la JNJ.

No obstante, Benavides no está formalmente acusada ni investigada, al estar protegida por un fuero especial que le confiere su puesto y que podría perder en caso de que la JNJ le cese.

