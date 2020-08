$!Masivas protestas en Bielorrusia tras las elecciones: 3.000 detenidos y decenas de heridos

Mencionó también entre los instigadores a Ucrania, donde habría revolucionarios “de sobra”, aunque negó que se trate de una política estatal, y destacó que “lamentablemente” de Rusia también llegaron grupos interesados en desestabilizar la situación en el país vecino.

“En resumen, intentan controlar la situación desde el exterior”, resaltó.

El presidente denunció que los organizadores de los desórdenes querían “incendiar” Minsk.

“Pero no lo lograron. Ya les advertí de que no habría un Maidán (revolución a la ucraniana). Por todo ello, la respuesta será adecuada. No permitiremos que destruyan el país”, advirtió.

Además: Alerta Ucrania

Acusó a los activistas opositores de planear la toma de edificios oficiales en varios lugares del país y que las fuerzas de seguridad tuvieron que evacuar a los miembros de las comisiones electorales en una treintena de colegios de la capital.

En el poder desde 1994, estimó en más de una veintena los policías heridos y se congratuló de que los efectivos antidisturbios hubieran logrado frenar a la multitud antes de que se les ocurriera asaltar edificios como el Palacio de la Independencia, residencia presidencial.