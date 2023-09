Un rebaño de ovejas en Grecia que se encontraban pastando en la localidad de Amyrós, en la región central de Magnesia, consumieron 100 kilos de marihuana por error.

De acuerdo con el medio local The New Paper, dicho rebaño de ovejas, al no poder encontrar suficiente pasto, entraron a un invernadero, ya que allí se encontraba lo que parecía alimento para ellas.

Fue tiempo después que el dueño de los animales se dio cuenta de que las ovejas se estaban comportando de manera muy inusual, por lo que decidió seguir el rastro que había dejado el grupo en el campo.

Fue así como el pastor se dio cuenta de que habían entrado al invernadero y se habían comido más de 100 kilos de marihuana que era cultivado con fines medicinales, los cuales pertenecían a una empresa farmacéutica.

El propietario del invernadero expresó a medios locales que no sabía "si reírme o llorar”, debido a la pérdida de producción y al curioso suceso.

El empresario lamentó que “la ola de calor nos hizo perder la mitad de la producción, mientras que las inundaciones lo que había quedado. Ahora este rebaño ha conseguido entrar en unas instalaciones que estaban cerradas y se ha comido los restos. No tengo palabras”.

Por fortuna, las ovejas no corrieron mayor riesgo a pesar del extraño comportamiento que la marihuana les ocasionó. Según estudios de la Unam de México, si un animal consume marihuana puede presentar convulsiones, hipotermia y disminución de la frecuencia cardiaca, y si el consumo es muy alto, incluso puede causar la muerte.