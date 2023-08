“Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”,

Con esta esclarecedora revelaciones, este domingo Daniel Sancho, hijo del actor español Rafael Sancho, ante sus abogadas de oficio y varios agentes de la comisaría de policía de Koh Pha Ngan, confesó el asesinato y desmembramiento de Edwin Arrieta Arteaga, médico cirujano colombiano, de 44 años, en Tailandia.

Pol Lt Gen Surapong Thanomjit, comisionado de la Región 8 de la Policía Provincial, dijo que la aprobación judicial se produjo después de que una prueba de ADN de partes humanas encontradas por recolectores de basura.