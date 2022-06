Este año se han registrado al menos 24 tiroteos en centros de primaria y secundaria de EE.UU.

Simulacros de tiroteo

“Nuestros maestros nos decían: guarden silencio. No digan nada. Si alguien está en la puerta, no hagan nada”, relata Jones en una entrevista en el centro de Uvalde, adonde ha acudido para expresar sus condolencias.

En 2020, cerca de 20.000 estadounidenses murieron por armas en situaciones de asalto, en homicidios, y unos 24.000 en suicidios.

¿Cómo explicar un tiroteo a sus hijos?

La plaza central de Uvalde se ha convertido en un lugar de peregrinaje para dejar flores y peluches delante de las 21 cruces de madera instaladas alrededor de una fuente central, en honor de los 19 niños y dos maestras asesinados en la masacre del martes.

Allí no paran de llegar padres acompañados de niños pequeños, y algunos hablan de sus decisiones de explicar o no a sus hijos lo ocurrido en la escuela primaria Robb de la localidad.

“Mi hijo de siete años no sabe toda la historia, no he podido decírsela y no es necesario que sepa todos los detalles. Pero sabe que hay niños que fallecieron, que hay compañeros de él que ya no están aquí”, dice la mexicana Silvia Alvear mientras su niño acaricia a un perro.

Y Leti, cuya nieta de tres años se encontraba con ella en su casa enfrente de la escuela cuando se produjo el ataque, le explica con paciencia a la niña que no puede jugar con los peluches depositados enfrente de las tumbas.

“Le estoy diciendo que son de los niños que se han hecho ‘coco’ (pupa), que se han hecho daño. Solo tiene tres años, nunca ha perdido a nadie. Pero sabe lo que es hacerse daño, así que le estoy diciendo eso”, aclara.