Así se le contó a Caracol Radio Luz Elena Duque, esposa de Gustavo, quien labora en una compañía estadounidense encargada de hacer piscinas y jardines en islas del Caribe.

“Ellos estaban en una comisión de trabajo con ocho compañeros más, él tiene un cargo de líder, mientras que sus ocho compañeros, que son de Cali, no saben inglés y quedaban desprotegidos si él salía, entonces como ellos no podían salir él me dijo que se quedaba también allá para poder ayudarlos”, se-ñaló Elena.

Cabe recordar que tras el paso de este temporal las comunicaciones en la isla quedaron interrumpidas y las autoridades indicaron en un reporte preliminar que los daños son millonarios.

Asimismo, fue reportada la muerte de una persona, de quien aún no entregaron identidad, ni nacionalidad.

En imágenes difundidas en redes sociales se puede apreciar cómo la fuerza del viento amenaza con destruir casas, árboles y vehículos.

