$!Un año después: el asalto al Capitolio en los ojos de seis estadounidenses

El asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 es uno de los hechos de la historia reciente en EE.UU. que, junto con los atentados del 11-S, los estadounidenses no olvidan ni olvidarán posiblemente hasta que se produzca un relevo generacional.

Chastity Bowick (Massachusetts)

“Ver cómo estaba sucediendo este asalto a la propiedad de Estados Unidos me dio menos esperanza sobre los avances del movimiento transgénero en EE.UU.”, lamentó a Efe esta activista.

Alice Parkin (Virginia)

Votante republicana, ama de casa y madre de cinco hijos. Forma parte de la Iglesia mormona.

Parkin, de 57 años, estaba escuchando la radio en su enorme casa de ladrillo del condado de Loudoun (Virginia) cuando una turba irrumpió en el Capitolio, un lugar “sagrado” para la democracia y que tiene un significado muy especial para ella, ya que allí en 1989 conoció a su marido mientras los dos trabajaban para unos congresistas.

“Empecé a oír (en la radio) que había una multitud, que había disturbios y encendí la televisión. No me lo podía creer. No podía creer lo que estaba viendo, la destrucción, lo que estaba pasando con esa multitud, con los cristales rotos, las puertas rotas y el Capitolio, que lo estaban asaltando, entrando por la fuerza. Este es un edificio que amo”, contó a Efe.

Parkin, republicana de toda la vida, votó por Biden en 2020 porque consideraba que Trump estaba contribuyendo al sectarismo y la polarización. Quería que su voto sirviera para sanar y unir a EE.UU., pero el asalto al Capitolio la sacudió a nivel personal.

“Fue repugnante, fue desgarrador y fue horrible imaginar lo que estaba sucediendo ahí”, admitió.