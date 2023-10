Una posible negociación de Israel permitiría la liberación de rehenes por Hamás: medios israelíes

Según la información de la emisora pública de Israel, citada por otros medios de este país, una fuente política no identificada no especificó cuáles serían dichas contrapartidas, aunque podrían no estar relacionadas con la entrada de combustible en Gaza por temor a que pueda ser utilizado por Hamás.

Desde diversos ámbitos internacionales se le ha pedido a Israel que permita la entrada de cierta cantidad de combustible que sirva al menos para activar los sistemas de energía y agua de la Franja, que están completamente colapsados y han supuesto la paralización del ya de por sí precario sistema hospitalario e incluso de las labores de asistencia de la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA).

Le interesa: Video: Seis heridos tras caer un cohete en Taba, Egipto, cerca de la frontera con Israel

Al menos oficialmente, Israel ha sostenido que no está dispuesto a hacer ningún intercambio para conseguir la liberación de los aproximadamente más de 200 rehenes en poder de Hamás, autor del mayor ataque terrorista en la historia del Estado judío y en el que murieron más de 1.400 personas.

Pese a esta contundente posición oficial, los medios de Israel sostienen que no está claro si las autoridades de este país dieron algún tipo de contraprestación por la liberación de cuatro rehenes por parte de Hamás, una madre y su hija, ambas con doble nacionalidad estadounidense-israelí, y dos ancianas israelíes.