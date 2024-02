Video: El príncipe Harry llegó a Reino Unido para visitar a su padre Carlos III

El lugar de hospedaje del príncipe Harry durante su estancia en el Reino Unido aún no se ha revelado, ya que el año pasado fue desalojado de su residencia en Frogmore Cottage, en Windsor. Por lo tanto, es posible que se aloje en un hotel o en la casa de algún familiar o amigo durante su visita.

Minutos antes de que el Palacio de Buckingham emitiera un comunicado el lunes por la tarde anunciando que el jefe de Estado tenía cáncer, el propio Rey llamó a su hijo para informarle de su enfermedad, según informa The Sun. La declaración oficial sorprendió al Reino Unido y ha generado una profunda preocupación entre la ciudadanía.



En algunos sectores, el repentino viaje de Harry se ha interpretado como una señal de la gravedad del estado de Carlos III. Sin embargo, el primer ministro británico, Rishi Sunak, ha tranquilizado a la nación al afirmar que el cáncer "ha sido detectado a tiempo".

“Durante el reciente procedimiento hospitalario del Rey para tratar su agrandamiento benigno de la próstata, se observó otro tema de preocupación. Las pruebas de diagnóstico posteriores han identificado una forma de cáncer”, decía el comunicado.



El rey Carlos ha iniciado su tratamiento médico, lo que ha llevado a posponer su agenda por recomendación de los médicos. A pesar de no llevar a cabo compromisos públicos, continuará trabajando desde su residencia, abordando asuntos de Estado y responsabilidades burocráticas. Además, mantendrá audiencias semanales con el primer ministro, las cuales se ajustarán a su nueva situación de salud.



A pesar de que la visita de Harry se ha debido a una razón preocupante, el Rey está "encantado" de reunirse con su hijo, según reveló Kristina Kyriacou, exsecretaria de comunicaciones del monarca. "El Rey estará encantado de verlo y si de esto pueden surgir buenas noticias y hay una reconciliación, creo que todos estarán felices", señaló en Sky News.

No se sabe cuánto tiempo permanecerá en Londres el príncipe Harry, pero no se espera que asuma ningún deber real, a pesar de que dos de los principales miembros de la Corona británica, el Rey y la princesa Kate, se encuentran con sus agendas canceladas y convalecientes. El duque de Sussex ocupa el quinto puesto en la línea de sucesión al trono y sigue siendo técnicamente consejero de Estado, lo que significa que puede sustituir al monarca en sus deberes oficiales y constitucionales en caso de que se encuentre en el extranjero o padezca una enfermedad.



Además de Harry, son consejeros la reina Camilla y los cuatro adultos mayores de 21 años en los primeros puestos de la línea dinástica: el príncipe Guillermo, el príncipe Harry, el príncipe Andrés y la princesa Beatriz.

En 2022, el monarca solicitó al Parlamento que sus hermanos, los príncipes Ana y Eduardo, fueran designados como regentes adicionales, lo cual se llevó a cabo rápidamente mediante una ley. En caso de necesidad, solo los miembros activos serían convocados para actuar como regentes, lo que significa que Harry no estaría obligado a participar. Sin embargo, este mecanismo aún no se ha activado. Además, no se sabe si Harry se reunirá con su hermano, el príncipe Guillermo, o visitará a su cuñada en su casa de Adelaide Cottage, quien se está recuperando de una cirugía abdominal.

La última vez que el hermano del príncipe de Gales estuvo con la Familia Real británica en el Reino Unido fue el 6 de mayo de 2023, para asistir a la ceremonia religiosa de coronación de los reyes Carlos y Camilla. El esposo de Meghan Markle ocupó un asiento en la tercera fila, lejos de la familia real más cercana al Rey, y después del evento se dirigió directamente al aeropuerto para regresar a California. Su estancia fue breve y no participó en el saludo del nuevo monarca desde el balcón del Palacio de Buckingham.