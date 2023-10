$!Video | La guerra empieza hoy”: actriz colombiana vive un drama atrapada en un búnker en Israel

El viernes 6 de octubre, en sus últimas actualizaciones desde Israel, Tapia estaba visiblemente triste pero mantenía la esperanza en su próximo destino. “Aquí estoy, despidiéndome de Israel, cambié mi boleto tres veces, no quería irme, no quiero irme. Pero hay cosas maravillosas esperándome”, escribió.

Quienes conocían la ubicación de Daniela Tapia y su próximo viaje estaban preocupados por las noticias que llegaban desde Israel y Palestina, especialmente por los ataques y las respuestas que podrían afectar sus planes. Daniela compartió dos historias en Instagram para explicar su situación: “Estoy bien (estoy en el búnker de la casa)”, escribió antes de subir clips con su testimonio y su profunda preocupación por lo que estaba ocurriendo a su alrededor.

En sus palabras, se podía escuchar su angustia mientras describía la situación con gran crudeza: “Nunca en mi vida había escuchado el estruendo de bombas cayendo, salir a una terraza y escuchar ese sonido es muy duro. Estoy en una casa, con una familia, con niños, y solo le pido a Dios poder salir y reunirme con mi propia familia”.

Le puede interesar: Netanyahu llama a los palestinos a abandonar Gaza ante inminente ofensiva contra Hamás

Más tarde, desde el mismo refugio subterráneo, Daniela Tapia proporcionó más detalles sobre su situación y lo que había vivido en las primeras horas del 7 de octubre. Sin embargo, su mayor deseo se veía amenazado por la difícil situación en la zona, ya que las operaciones aéreas complicaban su posibilidad de tomar su vuelo. Conmocionada, Daniela reiteró su único deseo: “A los que me están preguntando, por favor, consulten las noticias en internet. Estoy en estado de shock y no sé qué más puedo decir. Me desperté a las ocho de la mañana con el sonido de las bombas. No pueden imaginar lo que es, solo le ruego a Dios que me permita tomar mi vuelo”.