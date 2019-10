Video registró el ataque de un oso de circo a su domador

Los osos rusos, según el Kremlin, “no son idiotas”, por lo que nunca atacan al presidente Vladimir Putin cuando viaja al desierto para relajarse. Pero la gente común, como el domador atacado durante una actuación de circo, no comparte el aura de intimidación e invencibilidad del presidente, según describió The New York Times.

Es que la estrella del circo ambulante Anshlag de la ciudad de Voronezh, un oso de 300 kilos, atacó al entrenador el miércoles pasado después de que se le ordenara empujar una carretilla a través del ring mientras caminaba erguido, un acto llamado “La carretilla de jardín”.

Los niños y sus padres, sentados a sólo unos metros de distancia y sin barreras para protegerlos del animal, gritaron horrorizados mientras se desarrollaba el ataque.

El adiestrador, arrojado al suelo y saltado por el animal, escapó del ataque sin sufrir lesiones graves, pero sólo después de que un colega le diera una patada al animal amordazado y lo pinchara con una pistola eléctrica para aturdirlo.

Lyudmila Misnik, la directora del circo, dijo el jueves a los medios de comunicación rusos que los espectadores habían provocado al oso ignorando una petición de que apagaran el flash antes de tomar fotos con sus teléfonos móviles. Dijo que tanto el entrenador como el oso estaban bien y aseguró que “el resto de nuestro programa no representa ningún peligro para los espectadores”. Esto, añadió, incluye “perros, mapaches, pitones, monos, loros, así como trapecistas, trucos de magia, ilusionistas, un hombre de hierro y payasos”.

Ruslan Solodyuk, el adiestrador del oso, dijo que el animal de 16 años, llamado Yashka, estaba en su última gira como artista y no se sentía bien en el momento del ataque. Aseguró para el sitio ruso Daily Storm que el oso nunca había sido violento antes, y que su agresión del miércoles fue el resultado de la vejez y los dolores articulares, que empeoran en el otoño.

Ignorando las quejas de los activistas de los derechos de los animales sobre el uso de animales salvajes en las representaciones, muchos circos rusos todavía presentan osos, muchos de los cuales deambulan salvajes en las vastas áreas forestales, en su mayoría deshabitadas, que cubren gran parte del país. Los osos capturados, a menudo atados con cadenas, aparecen regularmente en las calles de las ciudades rusas como parte de campañas publicitarias o como atracciones de trucos.

El incidente del miércoles en la región noroccidental de Carelia, al lado de Finlandia, fue el último de una serie de ataques de osos rusos enfurecidos que se mantienen en cautiverio. Un oso en el Lejano Oriente ruso a principios de este mes le arrancó la pierna a un guardián de un zoológico, y un oso de circo que se liberó en la sudoccidental ciudad de Saratov en junio atacó a un transeúnte en la calle.