Estos asesinatos no son un incidente aislado. Rusia se ha visto sacudida en los últimos años por una serie de tiroteos mortales en escuelas y universidades. Internet / VANGUARDIA

“Apoyo sin precedentes”

Entre ellos, la corte destaca el hecho de que varios jurados del caso de Lucio han afirmado públicamente que en caso de haber conocido todas las pruebas que había sobre el caso, no se habrían pronunciado por la pena de muerte.

“Ella estaba llorando desconsoladamente y no encontraba las palabras. Aprecia enormemente el hecho de que lo que ha sucedido hoy se haya logrado gracias a la energía de tanta gente”, agregó Potkin.

“Pruebas falsas” en su contra

En caso de que la corte del condado de Cameron establezca que debe celebrarse otro juicio, ese fallo deberá ser ratificado por la Corte de Apelaciones de Texas, y después se iniciaría un nuevo proceso con un nuevo jurado.

Los representantes de Lucio, sin embargo, son aún más optimistas, y piensan que Melissa, de 53 años, podría incluso quedar libre sin necesidad de otro proceso legal.

“Esperamos que si logramos obtener un nuevo juicio, el fiscal podría decidir que no va a buscar una nueva condena; porque nosotros creemos que no hay pruebas fiables que podrían mostrar la culpabilidad de Melissa. Melissa no es culpable y la muerte de Mariah fue un trágico accidente”, zanjó Babcock.

Melissa Lucio fue acusada en 2007 de matar de una paliza a su hija de dos años, pero ella siempre aseguró que la menor falleció tras caer por unas escaleras de acceso a su residencia de entonces, en la localidad texana de Harlingen, cerca de la frontera con México.

Pocas horas después de su muerte, Lucio fue interrogada durante cinco horas agresivamente sin la presencia de un abogado, lo que llevó a una confesión coaccionada.

El abogado de oficio que defendió a Melissa no presentó pruebas a su favor y tampoco quiso que el resto de sus hijos testificaran en el juicio para hablar sobre su carácter afable y tranquilo.

Según los actuales abogados de Lucio, la Fiscalía además presentó pruebas falsas en el juicio.