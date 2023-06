Es evidente que el presidente Petro fue elegido por un sector de la población que vio encarnada en él la posibilidad de lograr avances en distintos frentes de las políticas de orden social, que contribuyeran a mejorar la calidad de vida de los colombianos, muchos de ellos en situación de pobreza y sin acceso real a los medios necesarios para salir de ella. En eso consistía precisamente la promesa de ‘El Cambio’ hecha en campaña.

Lamentablemente parece cada vez más claro que Petro está dejando escapar una oportunidad de oro de efectivamente lograr cambios de fondo que permitieran esos avances. Considero que ese fracaso se debe a distintos factores, entre ellos el de tener un estilo de liderazgo autoritario y confrontacional que no escucha ni tiene en cuenta opiniones distintas, que no debate desde lo técnico sino fijando posturas ideológicas, que constantemente está buscando un culpable de la falta de resultados o de los propios errores, y que gobierna exclusivamente para sus electores y no para todos los colombianos.

Lo anterior queda en evidencia en la última encuesta de Invamer en la que el porcentaje de colombianos que desaprueba la gestión del Presidente es casi el doble que el que lo aprueba. 70,7% de los colombianos considera que las cosas van por mal camino, 78,2% cree que ‘El Cambio’ ha sido para empeorar y el 60,9% está en desacuerdo con las reformas anunciadas. Y no podía ser distinto cuando, por terquedad y fundamentalismo ideológico, se plantean leyes como la tributaria y proyectos de ley como el laboral que, en lugar de crear condiciones para generar más empleo, amenaza con destruirlo y crear más informalidad, así como asfixiar a quienes lo generan. O exponer al país a una crisis energética sin precedentes, con el argumento falaz de salvar al mundo del cambio climático, al que Colombia apenas contribuye.

Las elecciones regionales de octubre tal vez sean las más importantes en el propósito de preservar nuestra democracia. Esta vez no se trata solo de escoger a los candidatos que personifiquen las mejores propuestas, sino de optar por líderes que respeten el modelo económico consignado en nuestra Carta y con ello salvaguardar la libertad; derecho tan precioso y a veces tan menospreciado... hasta que se pierde.