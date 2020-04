Aunque parezca increíble, al día de hoy en el municipio de San Gil no hay hospital, no existe una estructura física sanitaria de calidad que permita la atención de enfermos y pacientes, no cuenta la población, en fin, con un Hospital Regional. Parece mentira, pero es verdad.

Desde el año 2017 las autoridades venían anunciando la construcción de un hospital para San Gil y la ampliación de la cobertura en salud para toda esa región de las provincias guanentina y comunera. En el 2018 se apropiaron los recursos con aportes del Ministerio de Salud y del departamento, y se inició el proceso licitatorio, hasta que finalmente en febrero del 2019 se firmó el contrato para la reposición de la infraestructura del hospital regional.

Un contrato suscrito entre la Gobernación de Santander y la Unión Temporal AS, por valor de más de $23.000 millones para ser ejecutado en 18 meses, y con un anticipo de $7.000 millones. El inicio del contrato se pactó para abril del año pasado, con terminación en octubre de 2020.

Pero a hoy, las obras están suspendidas desde noviembre, en cuanto se detectaron fallas en los diseños, estudios de suelo y por modificaciones al proyecto estructural que inicialmente se presentó. Según se afirma, los diseños que en su momento se contrataron ya no sirven y las obras no podrían desarrollarse en el lugar previsto a menos que se modifiquen técnicamente las condiciones pactadas. Algo así como volver a empezar de cero, hasta tanto el ministerio no le vuelva a otorgar viabilidad al proyecto actualizado. Es decir, que no habrá hospital para San Gil este año. Y luego, más plata y más plazos, penosamente.

En todo este entramado ya surgen muchas inquietudes, pues parece existir una cadena de errores que inició con la contratación de los diseños, la aprobación unánime de los diseños entregados, la falta de planeación, y después el incipiente inicio de las obras hasta su actual suspensión.

Atentos deben estar los organismos de control; y que el ministerio y el departamento desenreden ese problemita heredado de la administración Tavera, pues no puede ser que el tan anunciado Hospital Regional de San Gil termine convertido en otro “elefante blanco” y se pierdan los recursos. ¡Inaudito!