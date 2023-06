“Está en riesgo la transición energética porque estamos haciendo todo lo contrario”. Con esta afirmación, Camilo Sánchez, presidente de Andesco, cuestionó como se adelanta este proceso en Colombia debido a los retrasos de proyectos, incremento de la demanda de energía y un fenómeno de El Niño que se avecina.

Por tanto, transición energética, seguridad hídrica, costos del espectro y cambio climático serán los temas fundamentales que hablará Andesco en su congreso anual.

De eso hablamos con Sánchez en este nuevo episodio de El Bolsillo, un pódcast de Vanguardia, el sistema informativo de Santander, en donde el dirigente gremial afirmó que no quiere un apagón para Colombia, pero en este momento un fenómeno de El Niño fuerte podría ser peligroso porque falta de preparación en Colombia.

“Este es un momento crucial para el país no solo por la coyuntura gubernamental y todo lo que está en trámite en el Congreso de la República, sino también en materia de servicios públicos, por eso el congreso se hace aún más pertinente en este momento, ya que será el espacio ideal para discutir la hoja de ruta del país y seguir demostrando cómo desde nuestros sectores estamos conectando territorios, llevando bienestar y progreso”, dijo Camilo Sánchez, presidente de Andesco.

“El fenómeno de El Niño no es algo que podamos evitar, desde ahora tenemos que hacer todo lo necesario para contribuir con acciones que apacigüen sus impactos, anticipándonos a ese proceso estamos haciendo seguimiento con el Gobierno y las entidades especializadas para enfrentarlo. Según el operador del mercado XM, puede haber un momento en el que las térmicas tengan que cubrir el 50% de la energía que requiere el país, para que no ocurra un apagón lo importante es utilizar los recursos que tenemos. En una situación crítica hídrica no se puede bajar la guardia, por eso no podemos descartar ningún recurso. El nivel de los embalses con el que vamos a comenzar es un poco mejor que con el que comenzamos el Fenómeno de El Niño en el 2015, no es para estar absolutamente tranquilos pero este factor sí puede ayudar. La invitación es a hacer uso eficiente de los recursos, ahorrar energía y agua y no gastarnos lo que tenemos en estos embalses antes de tiempo”, dijo Sánchez.

Ante esto, el presidente del gremio enfatizó que “Nosotros no queremos un apagón y por eso estamos previendo acciones y aportando lo necesario. Es importante tener en cuenta que si no entran los proyectos de energía eólica y solar en La Guajira, si no entra a tiempo lo que falta de Ituango y con un aumento - según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, - de las probabilidades de una transición de las condiciones neutrales a Fenómeno del Niño durante los meses de mayo/julio de 2023, con posibilidades de que El Niño aumente durante octubre de 2023, principios de diciembre de 2023 y enero de 2024, así como un 85 % de probabilidades de sequía para el cuarto trimestre del año, y, con el hecho de que sigue creciendo la demanda, se podría ocasionar una crisis”.