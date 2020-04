El pasado 17 de abril, la Gobernación de Santander a través de la Secretaría General emitió el decreto 003002 del 2020, mediante el cual ordenó sacar a vacaciones a 149 servidores públicos vinculados a la entidad, como parte del plan de acción para reducir gastos de nómina y afrontar la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19.

Según el acto administrativo, todos los funcionarios que fueron enviados a descansar tenían periodos acumulados de vacaciones de incluso tres años atrás y sus funciones pueden ser asumidas por otros servidores mientras su ausencia temporal.

“Acá no hubo vacaciones colectivas ni anticipadas, son periodos de vacaciones donde nuestros funcionarios tienen incluso algunos hasta tres años acumulados. La norma nos señala que una vez el funcionario cumpla el año trabajando debe salir a descansar, ya sea por orden directa o por consenso con el mismo trabajador. Desde que inició el aislamiento preventivo nosotros hicimos un estudio responsable, cogimos la hoja de vida de cada uno de los funcionarios que no han disfrutado las vacaciones y con el concepto de sus jefes inmediatos que consideraron que su ausencia se podía suplir temporalmente con otro funcionario, pues decidimos que todos ellos salieran a disfrutar sus descansos”, explicó Ivonne Marcela Rondón, secretaria General de la Gobernación.

Funcionarios inconformes

Sin embargo, sindicatos y varios de los servidores públicos enviados a vacaciones se quejaron por la determinación de la administración departamental al considerar que vulnera sus derechos a poder aplazar las vacaciones y el disfrute digno de las mismas como lo contempla la Constitución.

“La ley permite que todos los trabajadores en el país puedan aplazar sus vacaciones para cuando consideren convenientes para su pleno disfrute, lo mismo sucede en este caso, nosotros como servidores públicos no podemos estar obligados salir a vacacionar si no lo consideramos necesario”, señaló uno de los funcionarios de la Gobernación que fue enviado a vacaciones.

“La Corte Constitucional ha dicho varias veces que el disfrute del descanso laboral se debe dar en condiciones dignas. Si salgo a vacaciones para estar encerrado en mi casa sin poder salir por cuenta de la cuarentena no podré tener pleno disfrute de mis vacaciones”, acota otro de los funcionarios que pidió reserva de su identidad.

Varios funcionarios han apelado el acto administrativo para que se les reintegre al trabajo y se les aplacen las vacaciones.

Austeridad en el gasto

La administración departamental insistió que temas como el de enviar a los funcionarios a vacaciones hace parte de la estrategia de austeridad del gasto que está implementando la Gobernación para afrontar las crisis que ha generado la falta de ingresos por cuenta de la pandemia del coronavirus.

“Estamos ante un escenario atípico completamente. Esto es una emergencia sin precedentes, la administración y el Gobierno Nacional no están teniendo ingresos y debemos ser responsables con los recursos. Acá no queremos que se repita lo del 2005 que los funcionarios pasaron seis meses sin recibir sueldos, nosotros estamos pensando en nuestros funcionarios de carrera administrativa, en su bienestar y por eso estamos pensando en políticas de austeridad del gasto, porque esto no va a ser solo el tema de vacaciones, también se está revisando el tema de las horas extras, el tema de viáticos, incluso el tema de la contratación. Todo eso se está priorizando porque si al Departamento no le entra dinero llegará un momento que no vamos a tener ni siquiera para surtir una nómina”, puntualizó Ivonne Marcela Rondón.