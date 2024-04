Reforma a la salud: dos senadores santandereanos serán claves en hundimiento o ‘resurrección’ del proyecto de ley

Los senadores santandereanos Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, y Fabián Díaz, de Alianza Verde, serán determinantes en el hundimiento o salvación de la reforma a la salud de Gustavo Petro en la Comisión Séptima del Senado.

Los senadores santandereanos Fabián Díaz y Miguel Ángel Pinto serán protagonistas en el futuro de la reforma a la salud en el Congreso.

Este martes, 2 de abril, la Comisión Séptima del Senado retoma sus sesiones y aunque en la agenda del día no está contemplado votar en tercer debate el proyecto de Ley 216, que pretende reformar el sistema de salud en el país, el tiempo comienza a correr en contra de la iniciativa. El Gobierno tiene 80 días para tratar de salvar su reforma la reforma a la salud, que al cierre de este artículo está virtualmente hundida.

Aunque si bien la bancada oficialista, el Pacto Histórico, ya comenzó una serie de recusaciones en contra de los senadores que están promoviendo la ponencia negativa y el archivo definitivo del proyecto de ley, y así poder disminuir el quórum que permita aprobar la reforma con solo cuatro votos en su tercer debate, los senadores opositores a la reforma insisten en archivar el proyecto.

Así lo manifestó el senador liberal, Miguel Ángel Pinto, quien ha liderado el bloque de oposición a la reforma a la salud al coordinar la ponencia negativa y conseguir las mayorías necesarias (ocho de catorce votos), para el archivo definitivo de la iniciativa.

Para el congresista santandereano, ninguno de los ochos firmantes de la ponencia negativa de la reforma a la salud en la Comisión Séptima está inhabilitado, como denunció el Pacto Histórico.

La reforma a la salud tendría riesgo de hundirse toda vez que en la Comisión Séptima de Senado no tiene los votos necesarios.

“La Ley Quinta dice que no hay conflicto de interés cuando el voto negativo lo que hace es mantener la legislación actual y aquí no estamos beneficiando a nadie, porque se mantiene lo que hoy está rigiendo en Colombia desde hace muchos años y por lo tanto no hay beneficios personales, por eso no hay conflictos de interés ni impedimentos de quienes firmamos la ponencia de archivo de la reforma a la salud”, señaló Pinto en entrevista con la FM.

Alternativa de salvamento

En caso de que su estrategia de recusación en contra de los opositores no funcione, el Gobierno estaría contemplando la posibilidad de respaldar la ponencia alternativa a la reforma a la salud, que durante la Semana Santa fue radicada en la Comisión Séptima por el senador Fabián Díaz (Partido Verde).

Ahí entraría en acción el también senador santandereano, autor de la ponencia alternativa, que si bien trae cambios significativos al proyecto de reforma aprobado en la Cámara de Representantes, intenta que el proyecto de ley no sea archivado en su tercer debate.

“Mi ponencia es alternativa y se aleja de la ponencia de Gobierno. Ellos en algunos puntos guardaron recelo sobre modificaciones que planteamos. Una de ellas –la principal– es el mantener la libertad a los ciudadanos de elegir dónde quieren ser atendidos. Ellos querían que ese punto continuara como radicaron: que las personas, de forma obligatoria, sean atendidas en el punto de salud más cercano”, manifestó Díaz.

Según el trámite legislativo, una vez la Comisión sea convocada para debatir la reforma a la salud, los congresistas primero votarán la ponencia negativa y por ende el archivo del articulado, si la mayoría aprueba dicha ponencia el proyecto queda hundido inmediatamente. En caso contrario, la célula legislativa pasará a evaluar la ponencia positiva que presentó el Pacto Histórico.

El senador Fabián Díaz fue coordinador de ponencias de la reforma a la salud.

De llegar a ser aprobada en Comisión, el proyecto pasará a consideración de la plenaria del Senado donde se votará artículo por artículo. Si el texto de la reforma tiene cambios con respecto a lo aprobado por la Cámara en diciembre del año pasado, el articulado tendrá que pasar a conciliación entre ambas cámaras. Todo esto, antes del 20 de junio que finaliza el periodo legislativo, de lo contrario la reforma se hundiría por falta de tiempo.

En caso de que esta segunda ponencia tampoco sea aprobada por las mayorías, ahí sí la Comisión Séptima pondrá a discusión la ponencia alternativa de Díaz.