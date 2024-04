Suspenden audiencia de caducidad del puente invisible de $2.500 millones en el Carmen de Chucurí

Por no respetar el debido proceso, la administración local del Carmen de Chucurí suspendió la audiencia audiencia de proceso sancionatorio contra el contratista encargado de la fallida construcción del puente vehicular de $2.500 millones.

Panorámica del municipio del Carmen de Chucurí, Santander.

Con menos de una hora de audiencia, la Alcaldía del Carmen de Chucurí levantó la audiencia sancionatoria y de caducidad del contrato 233 de 2023 con el Consorcio Puente Metálico, por valor de $2.500 millones, ya que la entidad no cumplió con el debido proceso.

A pesar de los evidentes retrasos en la obra de infraestructura, donde después de siete meses después de firmada el acta de inicio y $985 millones de anticipo, el paso elevado para el tránsito de vehículos sobre la quebrada Aguas Claras, en el sector Santo Domingo, sigue siendo solo un ‘puente invisible’ sin ningún porcentaje de ejecución, ni posibilidad de supervisión por parte del interventor, el municipio no pudo declarar la caducidad del contrato por no otorgar los tiempos mínimos establecidos para que el contratista se pudiera defender.

La norma señala que las partes tienen que ser notificados al menos diez días hábiles antes de la fecha del proceso adminsitrativo sancionatorio y de caducidad para que pueden ejercer su respectiva defensa, sin embargo, en esta oportunidad, a pesar de que desde el pasado mes de marzo la Interventoría había solicitado la caducidad del contrato debido al recurrente incumplimiento del contratista, la administración local a cargo de William Tello Sierra, citó al Consorcio Puentes Metálicos repsonsable de la fallida obra del puente el pasado viernes, es decir, solo tres días antes de la diligencia.

“Dejaron pasar los términos. Ya no pueden hacer nada porque el debido proceso necesita 10 días hábiles. Eso es lo que da la ley porque una vez usted profiera el acto de declaratoria viene el recurso y el recurso son 10 días, entonces ellos ya no pueden porque el contrato vence mañana. El debido proceso era que cinco días hábiles después del informe de interventoría requerir al contratista para que él contestara el informe, si él no contestaba el informe, proferir el acto administrativo para la audiencia y esto tienen que darle 10 días hábiles estando el contrato activo, si el contrato se vence, no pueden hacer nada, no pueden hacer efectivas nada, ahí tienen que ni siquiera póliza de estabilidad de la obra, ni lo pueden sancionar ni nada, eso se le va a ir más hondo al municipio”, explicó un participante de la audiencia de caducidad.

Tiempos no cuadran

El problema para la administración Tello es que según el archivo contractual del contrato 233 del 2023, mañana jueves 11 de abril se termina el contrato, por lo que la Alcaldía no podrá realizar el proceso de caducidad y aplicación de sanciones al contratista, sino que solo podrá liquidar el contrato aplicando la cláusula de no cumplimiento, es decir, el Consorcio Puentes Metálicos deberá regresar $500 millones por la no construcción del puente vehicular que debía estar listo el pasado 31 de diciembre.

Audiencia sancionatoria por puente invisible de $2.500 millones en el Carmen de Chucurí

Recursos que podrá pagar del anticipo de $985 millones que recibió en septiembre del 2023 cuando firmó el acta de inicio del controvertido contrato 233.

Del mismo modo, la devolución de los $500 millones es una cifra supremamente menor a los $2.585 millones de sanción que pretendía recaudar la administración local a través de la aplicación de las multas y sanciones por el reiterado incumplimiento

¿Posible suspensión?

Al cierre de este artículo, la Alcaldía del Carmen del Chucurí se reunía con representantes del Consorcio Puentes Metálicos para analizar la posibilidad de suspender el contrato 233 de 2023 y colocar una nueva fecha de entrega del puente invisibles, sin embargo, el problema radicaría en que el contratista ya no podría cumplir con el objeto contractual toda vez que desde el inicio no ha cumplido con los estudios y diseños del proyecto como lo ha advertido la firma interventora desde el comienzo de la ejecución de la obra.

“El contratis no está cumpliendo con los estudios y diseños entregados, no está cumpliendo con la calidad de los materiales, no pone la cara y aparte de eso, el Señor el contratista compró una tubería que estaba en el mercado en el mercado negro, ya hablamos de la tubería esa que da de baja con petróleo de 14 pulgadas, pero lo que contempla el municipio es de 12 y de 10. Entonces como no consigo de dos y de 10 compró fue 14 modificó todo el diseño y estuvo trabajando en en con esa tubería y con unos diseños que no no cumplen con lo con las normas”, reveló los informes del interventor.

Paisaje Carmen del Chucurí

Controvertido contratista

El mencionado puente es construido por el Consorcio Puentes Metálicos, integrado por las firmas Pavi’s Ingeniería y Construcciones, con el 80 % de participación accionaria, y Construcciones y Soldaduras SAS, con el 20 %.

Ambas firmas directamente involucradas en la construcción del puente peatonal de Cepitá que colapsó tan solo dos meses de haber sido inaugurado por el exgobernador, Mauricio Aguilar. Construcciones y Soldaduras SAS lo construyó mientras que Pavi’s Ingeniería y Construcciones fue el interventor de la fallida obra, lo que ha sido catalogado por expertos como un claro conflicto de intereses.

La audiencia está citada para celebrarse desde las 10:00 de la mañana de este miércoles 10 de abril de manera presencial en la Alcaldía del Carmen de Chucurí.