Balance 100 días: la apuesta de Beltrán por recuperar la seguridad

En sus tres primeros meses como alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán ha enfocado sus esfuerzos en consolidar la gobernabilidad en el Concejo, recuperar la seguridad ciudadana y enfocar lo que será su apuesta en infraestructura.

Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga

Fiel a su discurso de campaña, Jaime Andrés Beltrán Martínez a dedicado gran parte de sus primeros cien días como alcalde de Bucaramanga en acciones y decisiones para mejorar la seguridad, mientras apelando a sus habilidades de comunicación, ha utilizado las redes sociales para difundir su gestión y plantear sus objetivos.

A pesar de sus evidentes diferencias con el presidente Gustavo Petro, Beltrán ha estado en contacto con el Gobierno Nacional. Mientras tanto, a nivel territorial, ha consolidado una estrecha relación con el gobernador Juvenal Díaz y los demás alcaldes del área metropolitana para llevar a desarrollar su primera gran estrategia, el ‘Plan Candado’.

Dicho plan comenzó a implementarse oficialmente en los primeros días del gobierno Beltrán cuando el mandatario local expidió la resolución a través de la cual restringía el consumo de sustancias pscioactivas y bebidas alcohólicas en los parques y alrededores de las instituciones educativas de Bucaramanga.

Si bien no ha podido aumentar el pie de fuerza de la Policía, ya que es eso depende del gobierno central, Beltrán Martínez recurrió al Ejército Nacional para reforzar la seguridad, especialmente en las comunas de la capital santandereana.

“Es de destacar es que la seguridad tanto para el uno como para el otro son prioritarias, cada cual se desenvuelve según su estilo, hacen presencia en los consejos de seguridad, acuden a los puntos críticos con los mandos militares y escuchan a la comunidad, es prolija la aparición en las redes sociales convocando a la colaboración para perseguir al crimen. En este tema se destacan y por lo menos persuaden al delincuente de que hay autoridad y transmiten seguridad a los ciudadanos”, opina el exalcalde Carlos Ibáñez, refiriéndose al arranque del gobierno Beltrán.

Control del amb

Las primeras decisiones del alcalde Beltrán no han estado únicamente enfocadas en la seguridad. También, de manera más discreta, tomó el control del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, amb, la ‘joya de la corona’ del municipio, cambiando, después de ocho años la junta directiva de la entidad.

La prórroga de Alejandro Estrada como gerente, a pesar de la resistencia del mandatario local, o la creación de una nueva empresa paralela para ejecutar contratos en otras ciudades, eran algunas de las controversias entre el mandatario local y la junta directiva que está terminando su gestión.

Visión de infraestructura

Beltrán además utilizó sus primeros cien días de mandato para planear lo que será su apuesta en materia de infraestructura en Bucaramanga.

Según lo expuesto por el mandatario local, su intención es construir 32 proyectos de infraestructura, incluidas cinco megaobras viales, que calcula costarían $4 billones.

“Mientras el gobierno departamental ha tratado de mantener una buena relación con el gobierno nacional, la Alcaldía de Bucaramanga ha tenido una tensión innecesaria con el Gobierno Nacional. Esto quedó en evidencia en la gestión de los incendios, cuando hubo dos posturas diferentes entre administraciones, donde el discurso de cada mandatario fue opuesto”, señala Camilo Cruz, investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Unab.

La opinión ciudadana

Amparo Novoa

Amparo Novoa, habitante de Bucaramanga.

Me ha parecido un buen gobierno, ha sido efectivo, elocuente, consecuente con su programa de gobierno que había planteado, especialmente en materia de seguridad.

Eugenio Delgado

Muy buena, ahora ya uno puede andar en la calle como más seguro. Ya hay más presencia de la Policía, del Ejército y ya no hay tanto ‘gamín’ en las calles.

Eugenio Delgado, residente Bucaramanga

María Redondo

Ha sido buena. Actualmente vemos que en seguridad hemos mejorado, en los barrios patrullas de Policía cubriendo, en eso hemos estado avanzando.

María Redondo, residente de Bucaramanga.

Alfonso Gonzáles

A penas está comenzado, pero al menos se están moviendo las obras. El que se fue, Cárdenas, se llevó la plata de 184 obras y no hizo nada, esperamos que el doctor Beltrán las ejecute.

Alfonso González, vigilante informal centro de Bucaramanga.

María Salsedo

No hay presencia del alcalde, el centro de Bucaramanga sigue estando muy congestionado, mucho vendedor ambulante, mucho consumidor de drogas en los parques.

María Salsedo, residente de Bucaramanga.

Vladimir Mendoza

Esperaba más de esta Alcaldía, la inseguridad que se vive en la ciudad requiere actividades más urgentes de la administración.

Vladimir Mendoza, habitante de Bucaramanga.

Bucaramanga, bonita otra vez

Columna del alcalde Jaime Andrés Beltrán.

Ser alcalde de Bucaramanga es una responsabilidad que llena de orgullo, pero también conlleva muchos retos y problemas que se deben solucionar. En estos más de tres meses hemos tenido que tomar decisiones difíciles, algunas impopulares pero necesarias. Porque Bucaramanga no va a cambiar con frases e intenciones, a esto hay que meterle autoridad y eso hemos venido haciendo, con fuerza, pero, sobre todo, con constancia.

El desafío número uno que me planteé como alcalde al llegar al gobierno, fue recuperar los parques de una vez por todas. Por eso expedimos un decreto que le pone mano dura a esto, lo que nos ha llevado a resultados inimaginables.Las familias volvieron a los parques.

La seguridad es lo último en que pienso al acostarme y lo primero que tengo en la cabeza al levantarme. Los que viven en Bucaramanga hace mucho saben que ver a la Fuerza Pública constantemente haciendo patrullajes era poco frecuente, hoy agradezco el apoyo brindado por el Ejército en acciones específicas, además del trabajo incansable de la Policía Metropolitana.

Hay un tema que me preocupa demasiado como mandatario y es el aumento de las riñas y la violencia intrafamiliar. El 60% de los homicidios en la ciudad en estos tres meses, se han cometido por intolerancia, por peleas personales o motivos pasionales, esto nos lleva a retos que van más allá de aumentar el pie de fuerza, sino de interiorizar sobre nosotros mismos. Como alcalde no puedo poner un policía en cada cuadra, quisiera hacerlo, pero no hay personal suficiente, y aquí es donde le hago el llamado a todos los bumangueses que me están leyendo.

Los invito a que empecemos a vincularnos en este proyecto de ciudad. Como alcalde no puedo generar cambios solo, los necesito a ustedes, y aún más a las familias, que son la base de la sociedad y la educación. Hoy Bucaramanga no es la misma de hace tres meses, pero para que sea bonita otra vez, tenemos que comprometernos entre todos, porque no todo se soluciona con Policía, hay cosas que dependen solamente de nuestro sentido de pertenencia por la ciudad.

Si a Bucaramanga le va bien, a todos nos va bien.