Alcalde propone trasladar el peaje de Rionegro a Bucaramanga para poder reactivarlo

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, propuso mover el peaje de Rionegro a jurisdicción de Bucaramanga y así recaudar los recursos necesarios para financiar el proyecto de la doble calzada La Virgen - La Cemento.

Ante el rechazo de un sector de los habitantes del municipio Rionegro, que insisten en oponerse a la reactivación de la caseta de peaje ubicada en ese municipio, suspendida tras ser vandalizada en 2021, y que es fuente de financiación indispensable del programa Vías de las Cigarras, el alcalde de Bucaramanga propuso mover la caseta de cobro hacia el área metropolitana.

La idea surge por la necesidad urgente de reactivar los ingresos por el peaje para destrabar el proyecto de la doble calzada La Virgen - La Cemento, que es la vía de salida de Bucaramanga hacia la Costa Atlántica.

“Uno de los dolores más grande que ha tenido la ciudad es la necesidad de la doble calzada La Virgen - La Cemento, de las Vías La Cigarras, y cuando todos estábamos ilusionados porque ya habíamos solucionado lo del peaje de Rionegro, se nos cayó el acuerdo y Rionegro dijo que no había peaje, pero la obra la necesitamos” señaló recientemente el alcalde Beltrán.

Peaje en el Norte

Según el mandatario local, la única manera de poder conseguir los recursos para la construcción de las megaobras viales que necesita la capital de Santander, como la doble calzada La Virgen - La Cemento, en el norte de la ciudad, es con la reactivación del cobro del peaje de Rionegro, suspendido desde mayo del 2021.

Por tal motivo, Beltrán propuso mover el peaje a jurisdicción de Bucaramanga y reactivar el cobro a los vehículos que se transitan hacía la Costa Atlántica por el norte de la ciudad.

“Aquí hay una propuesta: ¿si subimos el peaje? Hay que gobernar con decisiones y hay que trabajar por el bien común y no personal. Esa decisión tiene un gran costo político pero a futuro tiene un gran beneficio para la región”, argumentó el alcalde, explicando su propuesta a un grupo de empresarios de Santander.

Proyecto de Acuerdo

De hecho, el alcalde Beltrán exhortó al Concejo de Bucaramanga a prepararse para el trámite de un proyecto de acuerdo que presentaría próximamente, que le dé viabilidad jurídica y habilite la instalación del peaje en el Norte de Bucaramanga.

“Concejales en algún momento vamos a tener que tomar la decisión. Esperar a que algún día Rionegro quiera rehabilitar el peaje o socializar con la comunidad si lo subimos, y podamos nosotros traer ese beneficio no solo para la Virgen - La Cemento, sino también para La Cemento - Café Madrid, esa plata de ese peaje también nos ayude a invertir en las veredas y corregimientos que tenemos en la ciudad de Bucaramanga”, añadió Jaime Beltrán .

No obstante, el mandatario aclaró que no iniciará ningún proceso hasta tanto el proyecto no sea socializado con los habitantes del norte de Bucaramanga, anunciando desde ya alivios y excepciones del cobro para los residentes de las Comunas 1 y 2.

“Paso a seguir, trabajar con la comunidad, porque acá a todos nos toca poner, vamos a ser consecuentes con articular soluciones y si esa puede ser la salida, hay que intentarlo. Ya tenemos unos primeros cálculos, pero se hace necesario que rodeemos a los gobernantes, que rodeemos a los empresarios, las propuestas, para que al final los egos personales, los proyectos individuales y las ideas personales políticas no terminen desbaratando el bien común sobre el que estamos trabajando todos”, puntualizó..

Desde mayor del 2021, el peaje vehicular de Rionegro está fuera de funcionamiento.

Varios concejales le confirmaron a Vanguardia que hasta el cierre de este artículo el proyecto de instalación del peaje vehicular en el norte de Bucaramanga aún no se ha sido oficializado por parte de la administración municipal.

La importancia del peaje de Rionegro radica en que por sus casetas transitan diariamente al menos 40 mil vehículos y es una de las dos fuentes de ingreso del programa Vías de las Cigarras, a través del cual se ejecutan obras que necesita urgentemente el área metropolitana de Bucaramanga, como el proyecto de la doble calzada La Virgen - La Cemento, en la salida a la Costa Atlántica.

Se calcula que si el peaje estuviera activo recaudaría unos 25 mil millones de pesos al año.