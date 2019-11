Los concejales electos de la Alianza Verde, Carlos Parra y Danovis Lozano, prendieron las alarmas por las presuntas irregularidades que se estarían presentando en los concursos de méritos que adelanta la actual mesa directiva del cabildo municipal para elegir a los próximos personero y contralor de Bucaramanga.

Según advirtieron los cabildantes electos, ambos concursos presentan varias inconsistencias que podrían afectar la transparencia de los mismos.

“Mientras nosotros estábamos concentrados en el tema de las elecciones locales, el Concejo de Bucaramanga nuevamente nos quiere meter otro golazo con la elección del Personero municipal”, afirmó el concejal Lozano.

Las irregularidades

Según los concejales electos, las inconsistencias en el concurso de méritos se vendrían presentando desde la misma reglamentación de la convocatoria pública donde todo se habría hecho de manera exprés, hasta la propia fase de inscripción de aspirantes donde se habría limitado la participación de posibles interesados en aspirar al Ministerio Público.

“Mientras todo estaba concentrado en el tema de las elecciones ellos, (Concejo de Bucaramanga), reglamentaron, publicaron, abrieron y cerraron las inscripción para Personero de Bucaramanga. Mientras en otras ciudades se abre un plazo de 8 días o 10 días, en Bucaramanga se dio un plazo de 10 horas. Mientras en otras ciudades se permite la inscripción en página web, en Bucaramanga solamente se hacía presencial. Mientras en otras ciudades la ponderación de la prueba escrita es razonable, en Bucaramanga le dan un peso importantísimo, la misma calificación que ya puso a Rafael Stiwell Picón”, explicó el concejal electo, Carlos Parra.

Fenacon vuelve a practicar las pruebas

Del mismo modo, pusieron en tela de juicio el hecho que sea la Federación Nacional de Concejales, Fenacon, sea la encargada de las pruebas de conocimiento, a pesar de que dicha entidad no sea una universidad o una institución de educación superior como lo indica la Ley.

“El Concejo nuevamente firmó un convenio para que sea Fenacon la que practique las pruebas de conocimiento, que es la prueba con mayor ponderación del concurso. Fenacon fue la misma entidad que realizó las pruebas con las cuales Rafael Picón obtuvo una amplia ventaja, tanto así, que no necesitaba de la entrevista”, añadió Parra.

Por su parte, el presidente del Concejo de Bucaramanga, el liberal, Wilson Mora confirmó que sí existe un convenio con Fenacon, pero no será dicha entidad la que realice las pruebas.

“Nosotros firmamos un convenio con Fenacon donde ellos con la institución Creamos Talento se encargan de la aplicación de las pruebas de conocimiento en el concurso para elegir Personero. Ellos ya han hecho más de 100 pruebas para la elección de Personero en el país. Ahora bien, la convocatoria del concurso estuvo publicada por casi 15 días por lo que no afectó que se hubieran dado dos días para la inscripción, inscripción que preferimos que fuera personal para evitar suplantación. No recibimos ni una sola queja de alguna persona que se hubiera querido inscribir y que no lo hubiera podido hacer”, señaló Mora Cadena.

Así mismo, el Presidente del Concejo afirmó que solo hasta un día antes del día de las pruebas la corporación dará a conocer el lugar y la entidad que realizará las evaluaciones a los aspirantes a Personero.

Según el cronograma del Concejo de Bucaramanga, la prueba escrita de conocimientos académicos y de competencia laborales se realizará el próximo sábado 9 de noviembre a las 9:00 de la mañana.

El próximo miércoles 13 de noviembre se estaría publicando el resultado de las pruebas de conocimiento. El jueves y viernes, 14 y 15 de noviembre respectivamente, los interesados podrán presentar impugnaciones a los resultados si así lo disponen. El 26 de noviembre, se aplicarán las pruebas de antecedentes.

“Con esto nos pretenden poner Personero hasta el 2024 y a nosotros que entramos al próximo Concejo nos pretenden dar una lista para que escojamos entre ellos y ellos. Recordemos que las funciones de los personeros son muy importantes: la protección de los derechos humanos, la protección del bien público y la vigilancia a los funcionarios públicos”, acotó el cabildante Danovis Lozano.

Presentarán demanda de nulidad

Esta redacción pudo conocer que en la tarde de ayer varios concejales electos terminaban de preparar la demanda de nulidad mediante la cual esperan tumbar el actual proceso de elección de Personero que se adelanta en el cabildo municipal.

“Vamos a presentar ante los tribunales administrativos una demanda en contra del actual concurso para elegir Personero que adelanta el Concejo municipal. Como medida cautelar solicitaremos que se suspenda provisionalmente el proceso y luego que se anule totalmente. La demanda estará puesta a disposición de todos los concejales que la quieran acompañar antes de ser radicada en el Tribunal”, añadió el concejal Carlos Parra.

Las inconsistencias en el concurso a Contralor

Al igual que en el Concurso a Personero, los cabildantes electos prendieron las alarmas por las presuntas inconsistencias en el concurso de méritos para la escogencia del próximo Contralor de Bucaramanga.

Según los cabildantes, a pesar de que las directivas del Concejo suscribieron con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia el convenio para la práctica de las pruebas de conocimiento, persisten algunas inconsistencias que ponen en duda la transparencia del Proceso.

“Aunque contratan a una universidad experta en el tema como la Uptc para la práctica de las pruebas de conocimiento, el Concejo decidió exigir varios requisitos que jamás se han solicitado en otros concursos para COntralor acá en Bucaramanga o en ninguna otra ciudad del país. Ahora el Concejo está pidiendo que los aspirantes deben acreditar un curso que dura un mes, es decir, quien no lo tenga deberá inscribirse ya en el Universidad para hacerlo y quedar habilitado; obviamente ese curso ya lo tienen acreditado los funcionarios de la Contraloría, y al igual que en concurso a Personero, los interesados en participar en el concurso solo se podrán inscribir personalmente, limitando la participación”, consideró el concejal electo, Parra Rojas.

Los cabildantes aseguraron que emprenderán un trabajo en redes y medios de comunicación para que haya una inscripción masiva en la convocatoria para Contralor de Bucaramanga.

Las inscripciones para el cargo de Contralor de Bucaramanga se llevarán a cabo de manera pesonal, el 14 y 15 de noviembre próximo en la Secretaría del Concejo.

¿Quién es el personero y el contralor de bucaramanga?

En el 2016, el actual Concejo de Bucaramanga escogió al exgobernador Liberal, Jorge Gómez Villamizar como Contralor Municipal de la capital santandereana. Gómez Villamizar es amigo cercano del exalcalde Luis Francisco Bohórquez, y desde el ente de control fiscal se convirtió en uno de los principales contradictores de la administración de Rodolfo Hernández.

En la Personería Municipal, el pasado mes de junio fue nombrado Fabián Stiwel Picón como personero encargado tras la renuncia anticipada de Omar Ochoa. Picón Sarmiento es amigo personal del excandidato a la Alcaldía de Bucaramanga, Fredy Anaya, y hasta una semana antes de su designación como Personero fungía como secretario general de la Contraloría bajo el mano de Jorge Gómez Villamizar.

Rafael Picón aparece como uno de los aspirante admitidos para ser el personero de Bucaramanga en el próximo cuatrienio.