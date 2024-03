Alcalde Jaime Beltrán rechazó la reforma a la salud: duda que los CAP tengan capacidad de responder a usuarios

En medio del inminente hundimiento de la polémica reforma a la salud, en la Comisión Séptima del Senado, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, se sumó a los críticos del proyecto que tramita el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

En diálogo con Revista Semana, Beltrán afirmó que desde la Casa de Nariño quieren delegar responsabilidades a los alcaldes y gobernadores, las cuales no podrían atender.

"Nos quieren entregar los problemas, pero no nos brindan las herramientas para resolverlos. Me opongo a eso de forma rotunda (...) A los municipios nos entregan atenciones, pero los mecanismos son vagos o no son concretos. ¿Y qué va a pasar? Los alcaldes somos los que vamos a tener que entrar a resolver la crisis del sistema de salud. La gente no va a decir: es que fue el Gobierno, no. Va a decir es que el alcalde no ha servido, no me dio la medicina, no me atendió”, afirmó el alcalde.

El mandatario local señaló que, en su opinión, desde la Presidencia tendrían una agenda para ‘desgastar’ a los mandatarios regionales.

“En ocasiones sentimos que hay una agenda nacional para entregarle una cantidad de problemas a los alcaldes para que sean ellos los que tengan que responderle a la ciudadanía, y que crucifiquen a los gobiernos municipales y no al Gobierno Nacional, cuando aquí estamos hablando de responsabilidades del Gobierno nacional”, sostuvo.

Beltrán reiteró que no ha podido tener un diálogo fluido con el presidente Gustavo Petro.

“No hemos tenido una conversación fluida con el presidente. Hemos tenido reuniones con algunos de sus funcionarios. Los mandos medios han sido muy decentes con nosotros, pero en realidad no nos han dado nada. Por el contrario, nos han quitado. Por eso, como dice el dicho, si no nos van a dar, que no nos quiten. Si no suman, que no estorben”. reclamó.