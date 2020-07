Así ha avanzado la investigación de la ‘Ñeñepolítica’ en la Fiscalía General

Con un llamado a interrogatorio a varios funcionarios y militantes uribistas, así como la inspección a la sede del Centro Democrático, para verificar información financiera relacionada con los ingresos a las campañas, en especial la presidencial del 2018, la Fiscalía General de Nación continúo con el proceso investigativo por el escándalo de la ‘Ñeñepolítica’.

Según Alberto Acevedo Quintero, director nacional del CTI, desde el pasado mes de marzo un grupo de tareas especiales adelanta las labores investigativas de análisis de más 40 mil actividades e identificación de los posibles participantes en las conversaciones telefónicas de José el ‘Ñeñe’ Hernández.

“El Grupo de Tareas Especiales, integrado por 3 fiscales y 10 investigadores, está adelantando las tareas de investigación por los hechos detectados dentro de las comunicaciones interceptadas a uno de los teléfonos de José Guillermo Hernández, que podrían determinar delitos contra los mecanismos de participación democrática. Se han llevado a cabo las diligencias judiciales, que fueron iniciadas desde el pasado mes de marzo, es decir, hace 120 días”, indicó Alberto Acevedo.

El Director del CTI además aseguró que una vez obtuvieron la totalidad de los audios de las grabaciones interceptadas al ‘Ñeñe’ Hernández, se compulsaron copias de las comunicaciones de forma inmediata a la Corte Suprema de Justicia, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, al Consejo Nacional Electoral, para el inicio de las investigaciones en el marco de sus competencias.

Llamados a interrogatorio

Así mismo, Alberto Acevedo señaló que, tras tener acceso a las interceptaciones telefónicas realizadas por la Corte Suprema de Justicia, María Claudia Daza, quien era Unidad de Apoyo Legislativo del senador Álvaro Uribe, la Fiscalía citó a interrogatorio a la exfuncionaria uribista, diligencia que se celebró el pasado 3 de junio.

Por estos mismos hechos, el ente acusador citó a declaración juramentada a Luis Guillermo Echeverry, gerente de la campaña de Iván Duque; a la Priscila Cabrales, quien ha sido mencionada en las conversaciones como posible conocedora de algunos hechos que se investigan, quien fue escuchada el pasado 18 de junio. Así mismo Nubia Stella Martínez, directora del Centro Democrático, también rindió su declaración ante el enteinvestigador en diligencia del pasado 30 de junio.

También la Fiscalía citó a María Mónica Urbina, viuda del ‘Ñeñe’ Hernández, quien deberá declarar bajo juramento mañana, viernes 3 de junio.

“En esta etapa investigativa se continuará citando a otras personas, con el fin de esclarecer la posible ocurrencia de hechos que tendrían connotación jurídica. Este trabajo investigativo se ha realizado de manera articulada con la Corte Suprema y la Comisión de Acusaciones de la Cámara”, agregó el Director del CTI.

¿Compra de votos en Santander?

Mientras la Fiscalía continúa adelante con su proceso investigativo, el portal la ‘Nueva Prensa’, reveló un nuevo audio del ‘Ñeñe’ Hernández, en el que aparece hablando con una comerciante de Bucaramanga, en lo que el portal denuncia sería una compra de votos en Santander para la segunda vuelta presidencial a favor de la campaña de Iván Duque.

En el audio revelado por el portal periodístico, se escucha una conversación entre José Hernández con una mujer que se identifica como Sandra Isabel Aguilar.

“A mí me interesa mucho ahorita este tema porque, tú sabes, yo voté por Duque, de las personas que yo conozco y estas personas, que yo he trabajado con ellos, tienen grupos grandes entonces son de esos que han votado: unos votaron por Fajardo, ahí entonces pues esa gente quiere direccionarla con Duque, y yo estoy pendiente de eso, y ayúdame... necesito hacer eso, mi vida, cuánto antes, para que la gente no los paguen [votos] por otros lados”, señala Sandra Aguilar en una parte de la llamada.

A lo que el ‘Ñeñe’ Hernández responde: “Ya voy a hacer la vuelta”.

Según el portal periodístico, Sandra Isabel Aguilar Sánchez, conocida como “Tanita”, reside en Bucaramanga y Miami es comerciante al por menor de ropa femenina y tecnología.

Según pudo conocer esta redacción, Sandra Isabel Aguilar es una comerciante independiente de Bucaramanga que ha estado involucrada en diferentes campañas políticas, especialmente en la candidatura de Jhan Carlos Alvernia a la Alcaldía de Bucaramanga en 2015.

No la conocen

Por su parte, los dos representantes uribistas santandereanos, Edwin Ballesteros y Óscar Villamizar, aseguraron desconocer a Sandra Isabel Aguilar, por lo que no la reconocen como una de las militantes que trabajó al interior de la campaña presidencial de Iván Duque en el departamento.

“Leí el tema, pero no sé quién es la señora, no la conozco. Sin embargo, estamos solicitando algunos audios que aún no están en la Comisión”, aseguró Óscar Villamizar, quien coordina la investigación de la ´Ñeñepolítica’ en la Comisión de Acusaciones en la Cámara.

“No conozco a esa señora. En la campaña del presidente Duque en Santander no se compraron votos, todo fue a conciencia, trabajo con las uñas”, acotó por su parte el congresista Edwin Ballesteros.

Del mismo modo, el excoordinador de la campaña presidencial de Sergio Fajardo en Santander, Julián Silva, aseveró que Sandra Isabel Aguilar no hizo parte del equipo de esa candidatura.

“No conozco a esa señora. No hizo parte del equipo de campaña de Fajardo en Santander, ni el ‘Ñeñe’ ni ella. Obviamente después de la primera vuelta muchos votaron en blanco, otros por Petro y supongo que algunos votaron por Duque”, indicó Silva.