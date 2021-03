La iniciativa, que desde el miércoles fue objeto de controversia y que recibió voces de rechazo desde distintos sectores, se quedó sin el apoyo necesario para poder iniciar el trámite de radicación.

Esto, porque 15 de los 23 congresistas que impulsaban la propuesta retiraron su firma, algunos de ellos presionados por sus partidos.

Así las cosas, el proyecto no superó el mínimo exigido por ley para ser radicado, que es tener, por lo menos, 10 rubricas para iniciar su trámite en el Congreso.

El documento de 25 páginas, era promovido por congresistas de los partidos de La U, Cambio Radical, Conservador y Liberal, y pretendía que los periodos del jefe de Estado y los parlamentarios pasaran de cuatro a cinco años y que estos se unificaran con los de los gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles.

También buscaba alargar los periodos del procurador, fiscal, Defensor del Pueblo, registrador, auditor y los magistrados del Consejo Nacional Electoral, que también pasarían de cuatro a cinco años; en tanto que se incrementarían de ocho a 10 años los periodos de los magistrados de la Corte Suprema, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

La argumentación de la iniciativa, que fue planteada desde la Federación Colombiana de Municipios, señalaba “la necesidad de fortalecer la capacidad de gestión de las diferentes autoridades públicas, ampliando su margen de acción para la ejecución de políticas, programas y proyectos”, y se justificaba en la crisis económica y social derivada de la pandemia.

Gobierno se opuso

Desde el comienzo, la idea tuvo el rechazo del Gobierno. El primero en dejarlo claro fue el mismo presidente Iván Duque, que aseguró este jueves que su mandato va hasta 2022.

“Yo fui elegido con la mayor votación en la historia de este país. Seré presidente hasta el 7 de agosto de 2022. Este país no está para otras discusiones”, afirmó en declaraciones a medios de Bogotá.

Ese pronunciamiento va en línea con el que ya había hecho el pasado 26 de febrero, durante la Cumbre de Gobernadores en Puerto Gaitán, Meta, donde fue enfático al afirmar que su mandato es de cuatro años.

A esa postura se sumó este jueves la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien escribió en su cuenta de Twitter que él y el presidente “fuimos elegidos para el periodo que finaliza el 7 de agosto del 2022. Ni un día antes ni uno después”.

“Nuestras preocupaciones y prioridades son vacunación; reactivación y repotenciación económica”, agregó.

Voces a favor y en contra

Gilberto Toro, director de la Federación Colombiana de Municipios, defendió la idea con el argumento de que la ampliación de los periodos de los mandatarios permitirían que cumplieran lo que prometieron, “que los planes de desarrollo se ejecuten, que exista una mirada a largo plazo en materia de Gobernabilidad”, explicó a la FM.

A su juicio, es una propuesta de “reforma integral” y aseguró que el presidente es libre de aceptar o no acogerse a ella y advirtió que el hecho de que no esté de acuerdo, no quiere decir que no pueda discutirse.

La senadora Angélica Lozano mostró su inconformidad el miércoles en un video publicado en Twitter y enfatizó en que las diferentes ramas del poder no podrían votar por algo que los favorece directamente. “La Constitución se respeta. No pueden legislar o reformar la Constitución en beneficio propio”, dijo.

Por esa misma línea, el también senador Roy Barreras, se refirió al tema escribiendo que los “congresistas que firmen ese proyecto serán demandados por pérdida de investidura por evidente conflicto de intereses”.

Así mismo, el exsenador y expresidente Álvaro Uribe respaldó la postura de Iván Duque y aseguró que el foco del Centro Democrático “está en la vacunación masiva, la reactivación segura y la transformación social sostenible”.