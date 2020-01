Así lo anunció, Luis Alberto Acosta, vicepresidente de Asonal Judicial Bucaramanga, al señalar que el cese de actividades tiene como fin respaldar el paro que lidera la agremiación sindical en Bogotá.

“Este es un paro a favor de todos, tanto abogados defensores, como para las personas que no cuentan con los recursos para contratar su defensa particular y tiene que acudir al defensor de oficio. Actualmente, cada defensor público tiene que llevar en promedio 300 casos, y si asiste a una audiencia no puede asistir a las demás diligencias, conllevando a que los procesos se caigan por falta de una defensa eficiente como nos merecemos todos los ciudadanos”, señaló el líder sindical.

En este sentido, Bucaramanga sería la primera ciudad en cesar actividades en respaldo al paro judicial que se adelanta en Bogotá.

Según Asonal Judicial, el palacio de justicia estará cerrado desde las 6:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, de hoy 29 de enero.

Situación laboral

Según los líderes del paro, en Colombia las garantías laborales ya salariales de los abogados que ejercen la defensoría pública en el país son escasas debido a la falta de personal de planta.

Dentro de sus peticiones, los defensores de oficio exigen una nivelación salarial, ya que mientras un fiscal o un juez municipal puede devengar un sueldo promedio de $10 millones, (incluidas todas las prestaciones), los abogados públicos reciben un salario de $4 millones mensuales.

“Respaldamos la solicitud de nivelación salarial que exigen los compañeros en Bogotá, porque el sueldo no refleja el arduo trabajo que realizan los defensores públicos. Además, exigimos que se les cancele el sueldo que desde diciembre el Gobierno no ha querido pagarles”, agregó Luis Alberto Acosta.

En Bucaramanga, actualmente existen 42 abogados defensores públicos de planta. Mientras que hay 43 defensores de oficio que se encuentran vinculados ad hoc.

Por tal motivo, los líderes sindicales enviaron un mensaje de urgencia para que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia adelante las acciones necesarias para ampliar la planta de personal, el incremento salarial y el reajuste de los horarios laborales.