Consejo de Estado negó la ‘muerte política’ de Rodolfo Hernández

La sala de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado negó la perdida de investidura que se solicitaba contra el excandidato presidencial Rodolfo Hernández Suárez por el delito de tráfico de influencias.

Esta solicitud fue presentada por Nisson Alfredo Vahos Pérez y Yezid Gaitán Marín, quienes acusaban a Hernández de incurrir en un tráfico de influencias al solicitar a la representante a la Cámara Marelen Castillo Torres que designara unas personas en su Unidad de Trabajo Legislativo, UTL, para ello le envió un correo electrónico con unas hojas de vida.

Los solicitantes sostuvieron que las declaraciones de la representante a la Cámara a medios de comunicación “evidencian que el exsenador acusado, prevalido de su condición, intentó injerir en una decisión de otra servidora pública para obtener un provecho, circunstancia que, según el marco normativo de los congresistas, configura la causal de desinvestidura alegada”.

A pesar de que el exsenador aceptó que le envió un correo electrónico a su exformula presidencial Marelen Castillo Torres, con una invitación para que revisara los perfiles de las hojas de vida de unos profesionales que integrarían la UTL del propio Hernández Suárez. No se encontró probado algún tipo de influencia para escoger algún candidato.

Incluso la misma Castillo aseguró que sus declaraciones al medio de comunicación no fueron alguna acusación al respecto y que el título de la nota publicada no era real sobre lo que ella dijo, declarando además que no reconoció “algo indebido” en la propuesta del exsenador.

“Tampoco se encuentra configurado el segundo presupuesto de la causal de tráfico de influencias, pues no se probó que Hernández Suárez hubiera invocado su condición de senador ante Marelen Castillo Torres para influirla y obtener de esta la postulación de unos profesionales en su UTL”, expresa el fallo.

El Alto Tribunal también determinó que ni Jesús Rodrigo Fernández Fernández y Ernesto Matallana – mencionados en el nombrado correo electrónico, estuvieron vinculados a la UTL de Rodolfo Suárez Hernández, previa postulación de este. “De manera que, no se reunieron los presupuestos de configuración de la causal de desinvestidura de tráfico de influencias debidamente comprobado”.