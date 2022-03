Su nombre es Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido en medios como ‘Jota Pe’ Hernández.

Nació y vivió en el barrio Villa Rosa, al Norte de Bucaramanga, y este fin de semana logró 189.291 votos para ocupar una nueva curul en el Senado, solo superado por Miguel Uribe Turbay (223.167 votos) y María Fernanda Cabal (196.865 votos), ambos del Centro Democrático y así ocupar la tercera mayor votación en el país.

“Hoy ha llegado al Congreso un hombre muy humilde, de una familia muy pobre que ustedes durante años estuvieron atracando”, dice.

“Tienen a ustedes en frente a un hombre que no les tiene miedo. Al nuevo Congreso le pido que no se unten las manos de sangre, porque la plata de la salud ustedes se la han estado robando, trabajen y no sean vagos en estos cuatro años”, dijo el bumangués.

Aunque publica contenidos sobre música en sus cuentas, lo que más destaca son los videos en los que apoya a movimientos sociales, el Paro Nacional y critica al gobierno del Presidente Iván Duque, al uribismo y principalmente a la derecha política colombiana.

“Los haré sentir orgullos por haber votado por este candidato del pueblo. Soy su nuevo Senador, el niño del barrio que llegó al Congreso”, dijo en sus redes sociales.

Pulido Hernández se presentó a esta contienda electoral sin ninguna experiencia política, logrando un espacio en una actividad desconocida para él.

“Ha sido un trabajo de años. Nunca tuve una aspiración política, siempre mi crítica se hacía por amor a nuestra tierra y por todo lo que se estaban haciendo los politiqueros corruptos. Ahora llegó el momento de representar al pueblo en el Congreso. Aceptamos la propuesta de tres partidos diferentes, en una me encaminé y logré ganar”, comenta este hijo de campesinos santandereanos; su padre de Suaita y su mamá de Chipatá.

Última Hora Colombia

‘Jota Pe’ es un generador de contenidos. Tiene un noticiero a través de redes sociales: “Última Hora Colombia” y un canal en YouTube que acapara la atención de un millón 600 mil personas.

“Gracias a Dios y a mi noticiero me di a conocer. Este espacio en YouTube impactó a miles de colombianos y hoy el país me conoce y me da la oportunidad de ir al Congreso”, afirma.

Jonathan Ferney tiene 30 años, es casado hace seis años y tiene una hija de cuatro años. Actualmente vive en el sector de Morrorrico.

Su niñez la cursó en la escuela rural San José de Bucaramanga. Intentó ingresar a la Universidad a estudiar Comunicación Social, pero solo hizo un semestre de la carrera, pues no tenía los recursos para seguir.

“No hay la carrera en las universidades públicas por eso no pude cumplir el sueño profesional. Me salí de la ‘U’ con un dolor grande pero no perdí la fe y como pude me inventé mi noticiero”, finaliza el hoy Senador electo, que en Santander tuvo 42.843 votos.