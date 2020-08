Exministra Margarita Cabello, nueva Procuradora General

Su elección se dio con una mayoría absoluta, 83 votos de los 100 registrados en la sesión que se cumplió de manera presencial en el Congreso de la República. Por Juan Carlos Cortés se dieron 16 votos, ninguno por Wilson Ruiz y uno sólo en blanco.

Tras aceptar la elección, Cabello Blanco hizo un llamado a superar la polarización del país, a la vez que sostuvo que su gestión no dejará llevar por enfrentamientos políticos que le saquen de su función de Procuradora General de la Nación.

“No voy a ser factor de crispación, de enfrentamiento o pugnacidad, ya hay muchos haciendo equivocadamente eso, para eso no me convoquen, yo voy a unir, a articular, a impulsar y a concertar. De ahí no me van a mover, porque son muchos los desafíos que tenemos por delante como para que perdamos tiempo en ciegas pugnacidades”.

Indicó además que “voy a ser adversaria infatigable de los corruptos, aliada perseverante de los servidores que quieran acertar y dar resultados y vocera comprometida de la gente y sus problemas”.