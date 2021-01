Las caras detrás de la revocatoria del mandato de Juan Carlos Cárdenas como alcalde de Bucaramanga

Bajo el nombre ‘Sáquele Roja al Traidor’, se inscribió ante la Registraduría el comité revocatorio del mandato de Juan Carlos Cárdenas como alcalde de Bucaramanga.

Dicho comité está liderado por dos exfuncionarios de la Alcaldía cercanos al exalcalde Rodolfo Hernández: el exsubsecretario de Desarrollo, Jorge Nieto, y el excoordinador Unidad de Desarrollo Comunitario, Reynaldo Barrera. Así mismo participan en esta intención de revocatoria la edil de la comuna de Cabecera Ángela María Romero y el exconcejal del desaparecido partido político Opción Ciudadana Pedro Nilson Amaya, quien actúa como vocero del proceso.

“Esta idea nace de lo que está pasando en la ciudad, lo que estamos viendo, lo que está sucediendo, donde no hay administración, en donde todo está en veremos. Donde la mayoría de los bumangueses está inconforme con esta administración. No tenemos un representante digno de una administración que realmente diga que Bucaramanga está siendo gobernada por una Alcalde que está preocupado por el bien de los bumangueses. De ahí nace la idea de revocatoria del mandato de Juan Carlos Cárdenas”, explicó Reynaldo Barrera, miembro del comité.

¿Respaldo del rodolfismo?

Aunque tanto los miembros del comité como el propio exalcalde Rodolfo Hernández han negado la participación de este último como promotor de la iniciativa revocatoria del gobierno Juan Carlos Cárdenas, el nombre del comité y la participación de exfuncionarios cercanos al exmandatario local revivieron la hipótesis de que Hernández Suárez estaría promoviendo indirectamente la revocatoria de quien el mismo apoyó en las elecciones.

“Nosotros estamos trabajando con un comité de ciudadanos, de la mano de muchos ciudadanos, de muchos empresarios, de muchas personas que están inconformes con la actual administración. No sé si Rodolfo va a apoyar esta iniciativa o no, eso ya es decisión particular de él”, agregó Barrera.

Rodolfo Hernández ha calificado públicamente al alcalde Juan Carlos Cárdenas como un traidor de sus ideales para gobernar la ciudad.

Con tinte de retaliación

Para el politólogo santandereano Gerardo Martínez, el movimiento revocatorio del mandato de Cárdenas Rey tiene más un tinte de retaliación, que de inconformismo ciudadano con la gestión del Alcalde de Bucaramanga.

“Detrás de ese movimiento, más que una revocatoria para un gobernante incumplido o un gobernante que no ha estado a la altura de las expectativas, hay una evidente retaliación. Desde el nombre del Comité, porque cuando se habla de ‘traidor’ se habla de alguien que no cumplió con las cuotas políticas. A la ciudadanía se les incumple, a los cómplices se les traiciona”, señaló Martínez.

Lo que sigue

Con las resoluciones de reconocimiento del comité y el vocero del mismo por parte de la Registraduría, el comité ‘Sáquele Roja al Traidor’, promotor de la revocatoria de Juan Carlos Cárdenas, ya cuenta con personería jurídica y aguarda por la audiencia pública que deberá ser convocada en los próximos días por el Consejo Nacional Electoral, donde tanto el vocero del proceso revocatorio como el alcalde Juan Carlos Cárdenas deberán presentar sus argumentos a favor y en contra de la revocatoria.

“Una vez se cumpla la audiencia esperamos que la Registraduría Nacional expida el formulario de recolección de firmas y empezaremos a trabajar en la recolección de las mismas. Ya tenemos mucha gente que está interesada en firmar y apenas la Registraduría expida el formulario empezaremos esa labor”, puntualizó Reynaldo Barrera.