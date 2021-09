Ley Bucaramanga 400 Años: ¿esas inversiones se perderán?

Más allá de la convocatoria que hizo la Alcaldía de Bucaramanga a mediados de 2021, para consultarles a los ciudadanos cuáles son los proyectos que les gustaría que se ejecuten, es poco lo que se sabe de las inversiones que se harán en el marco de los 400 años de la capital santandereana. En su momento (noviembre del año pasado), cuando se expidió la Ley 2.062 de 2020, tanto su autora, la Representante a la Cámara Nubia López Morales, como el alcalde de la capital santandereana, Juan Carlos Cárdenas, aseguraron con bombos y platillos que la inversión en un periodo de 10 años podría alcanzar los $10 billones. No obstante, desde entonces ha pasado casi un año y los señalamientos de un lado y de otro por la supuesta falta de gestión no se han hecho esperar. Para Cárdenas Rey, el Gobierno Local ha sido diligente y en julio aseguró: “Hemos hecho toda la gestión, hemos tocado puertas y las respuestas son mínimas... Ya hay propuestas, estamos esperando las respuestas del Gobierno. Estamos esperando que la bancada santandereana en el Congreso nos ayude en esa gestión, porque ha sido poco el acompañamiento de los congresistas”.

$100 mil millones es el valor de las obras de mitigación en la escarpa occidental, el único proyecto viabilizado.

Colprensa / VANGUARDIA Carlos Caicedo dice que el gobierno ha descalificado amenazas en su contra Sin embargo, Nubia López explicó que su labor como congresista en pro de Bucaramanga ya fue hecha y que es la Alcaldía quien debe gestionar los proyectos ante los diferentes ministerios. Según ella, a la fecha no hay claridad de qué ha hecho la administración municipal. “Yo traje la ley a Bucaramanga, pero muy clarito lo dije desde el principio: si el Alcalde no viabiliza y no tiene los proyectos para Bucaramanga 400 años listos, pues es difícil que el gobierno le gire los recursos. No hay proyectos listos”, apuntó la congresista. Tanto ella como el representante liberal Víctor Manuel advirtieron que, al paso que va, Bucaramanga cumplirá 400 años y no tendrá para esa fecha ningún proyecto ejecutado, en el marco de la ley, para la celebración.

“Congresistas no son responsables”

Para Ortiz, no es justo que el alcalde Cárdenas culpe a los congresistas santandereanos por la falta de gestión, cuando en los respectivos ministerios no están viabilizadas las iniciativas, ni hay radicados proyectos en fase III, requisitos mínimos para poder iniciar estos trámites. Esa responsabilidad, explicó el congresista, recae en los entes territoriales y de forma particular en la Alcaldía de Bucaramanga, por ser este municipio el beneficiario de las posibles inversiones. Lo mismo opina López, quien afirmó que ha tratado de hablar con Cárdenas Rey para saber qué ha hecho el Municipio, pero no ha sido posible, “ni pidiéndole cita”. Agregó que ella cumplió con la gestión de la ley, “pero si el Alcalde no se mueve, se perderán esos recursos”. Según Ortiz, el Gobierno Local se quedó dormido en el último año con la radicación de los proyectos ante el Gobierno Nacional. Para sustentar su denuncia, el representante indicó que presentó un derecho de petición a cinco ministerios o entidades del orden nacional y encontró que la viabilización de los proyectos en estas dependencias está muy atrasada. Por ejemplo, indicó Ortiz, en el Invías no hay un solo proyecto de vías terciarias viabilizadas, solo los proyectos de lo que era la concesión ZMB, que hacen parte de un convenio que se suscribió antes de la ley. Y en el caso del Ministerio de Cultura, no hay ni una iniciativa de restauración de patrimonio cultural nacional, salvo la intervención de la Estación del Café Madrid, que también se inició antes de la ley. En el Ministerio de Deportes hay un proyecto para una cancha de voleibol y otro que involucra la Plaza de Toros, y en el del Interior y en el Departamento de Prosperidad Social no sobresale, según Ortiz, ningún proyecto más allá de las inversiones que año a año se hacen en la ciudad y el departamento.

¿Qué dice la Alcaldía?

En conversación con esta redacción, Iván Vargas, secretario de Infraestructura de Bucaramanga, explicó que los $10 billones no estaban garantizados y que la cifra salió de un análisis que realizó la Alcaldía de lo que costaba el “atraso” que tenía la capital de Santander en temas de inversión. “Cuando inició este gobierno, nosotros hicimos un diagnóstico. Esa cifra fue la que representamos al Gobierno Nacional antes de la ley. No quiere decir que ya esté ese rubro disponible”, comentó el secretario. Sobre los proyectos viabilizados, Vargas reconoció que en el marco de la ley solo hay uno que cumple con lo requerido por el Gobierno Nacional. Se trata de las obras de gestión del riesgo en la escarpa occidental de la ciudad. “Que ya sea una realidad con la tramitación, hay un proyecto en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo donde ya tenemos $100 mil millones aprobados para mitigar la (erosión en la) escarpa occidental y donde ya empezamos en algunos barrios de la ciudad”, dijo.

19 proyectos los que la Alcaldía de Bucaramanga asegura está gestionando. Solo habría uno viabilizado.

El funcionario indicó que también hay radicado un proyecto desde octubre de 2020 para placa huellas en el sector rural por alrededor de $3.100 millones. “Con regalías también radicamos otros 19 proyectos, pero por parte de la Gobernación de Santander no fue priorizado ninguno. Seguimos gestionando con proyectos a nivel nacional. Esto es un proceso lento, pues los proyectos de gran envergadura no son rápidos”, expuso el secretario. En estudio, según Iván Vargas, también está un proyecto en el Ministerio del Deporte para la creación de canchas de Squash. Vanguardia intentó en reiteradas ocasiones comunicarse con el alcalde, pero no obtuvo respuesta.

Casi no hay proyectos viabilizados

Estos son los proyectos viabilizados a 15 de agosto para Bucaramanga, según cada dependencia:

1. Invías: en el caso del Invías, están viabilizados los proyectos viales que hacían parte de la concesión ZMB (La Virgen - La Cemento y Vía al Aeropuerto), que ahora están a cargo del Idesan, la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga. No obstante, a la fecha no hay ningún proyecto de vías terciarias para beneficiar a los corregimientos. Es decir, el proyecto de placa huellas mencionado por la Alcaldía aún no tiene el visto bueno. 2. MinCultura: más allá del proyecto de la Biblioteca Campo Madrid en lo que era la Estación del Ferrocarril (que se desarrolló antes de la aprobación de la ley), no hay otros proyectos viabilizados o recursos garantizados para intervenir alguno de los seis bienes declarados de interés cultural del ámbito nacional: el antiguo Colegio del Pilar, la Capilla de los Dolores, la Casa de Bolívar, la casa natal de Custodio García Rovira, el Coliseo Peralta y la Estación del Café Madrid. Esta última aún tiene algunas edificaciones que se pueden restaurar. 3. MinDeportes: hay radicadas dos iniciativas que se encuentran en proceso de inicio de revisión técnica, documental y jurídica. Por un lado, la construcción de canchas de voleibol playa en la ciudad, con una inversión de $2.416 millones. Este proyecto fue radicado el 18 de mayo de 2021. El otro es la adecuación de la Plaza de Toros para eventos deportivos en Santander, que fue radicado el 27 de abril de 2021, con una inversión de $979 millones. 4. Departamento de Prosperidad Social: no se reporta ningún proyecto de infraestructura social para el periodo 2020-2021 para Bucaramanga, ni en el marco de la convocatoria 001 de 2020. Solo se reportan las inversiones regulares que se hacen todos los años para financiar los diferentes proyectos sociales. Ninguno sería adicional gracias a la expedición de la Ley Bucaramanga 400 Años. 5. MinInterior: Hay inversiones previstas para este año por más de $19 mil millones de Fonsecon, pero son apropiaciones para todo el departamento. Lo mismo sucede con otros recursos que están enfocados en programas de funcionamiento o acompañamiento a las políticas públicas o el seguimiento a las alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo. Gran parte de estos recursos, se han invertido en Oiba, Barbosa, Simacota, Cimitarra, El Playón, Barrancabermeja, Rionegro y Chipatá. Es decir, en regiones distintas a Bucaramanga.

Recursos no están garantizados

La primera aclaración que hizo Ortiz es que los $10 billones no están garantizados. Si se hace bien la gestión, puede que la ciudad reciba esa inversión en la próxima década, pero si por el contrario no se radican los proyectos, la inversión puede ser 100 o 1.000 veces menor. El representante explicó que para que los proyectos se puedan ejecutar, se deben cumplir primero varios factores. Por un lado, debe haber disponibilidad presupuestal. Además, los proyectos deben estar acordes con el Plan Nacional de Desarrollo. De forma particular, si las iniciativas no están alineadas con el plan del gobierno de Iván Duque, estas no se podrán ejecutar, ni se podrán asignar recursos públicos del orden nacional, al menos en este cuatrienio. En ese sentido, hay que advertir que el actual gobierno está a punto de culminar su mandato presidencial. Y finalmente, lo más importante, las iniciativas tienen que ser viabilizadas por el ministerio competente o el Gobierno Nacional. Para ello, los proyectos deben tener diseños en fase III y solo en este caso, explica Ortiz, se podrían gestionar y apalancar los recursos que serían aportados por la Nación. Solo por poner ejemplo, si desde Bucaramanga se propone un megaproyecto de turismo, una megaobra vial o una iniciativa de Ciudad Inteligente, pero estos no están acordes con las líneas del Plan Nacional de Desarrollo, no hay forma de que estos se materialicen, así cuesten menos de $10 billones. No todo lo que se proponga tiene garantizado que se va a ejecutar. El Gobierno Nacional le debe dar el visto bueno.

¿Se presentó el Plan de Acción?