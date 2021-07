Mientras el gobierno departamental, socios minoritarios de la compañía y los sindicatos insistieron en la necesidad de liquidar a Ferticol, la mayoría de diputados continúan exceptivos de acabar definitivamente con Ferticol.

Para el diputado de Cambio Radical, Mauricio Mejía, el único camino viable que existe es la liquidación de Ferticol como lo decidió la asamblea de acreedores de la compañía y como lo dispuso el Tribunal Administrativo de Santander en fallo de una acción de tutela.

“A nosotros nos tocó bailar con la más fea. Nos toca tomar una decisión que no es nuestra, que es una orden judicial. En lo público si no se toman decisiones no se para el daño, hoy hay un déficit de $6 mil millones. Yo he sido de la idea de liquidar Ferticol, porque es el único camino y no acompañaré otro proyecto diferente a ese”, indicó Mejía.

Por su parte, el diputado de Dignidad, Leonidas Gómez rechazó la propuesta de liquidar Ferticol y por el contrario insistió en la posibilidad de reestructuración de la compañía con una fórmula “sencilla”.

“Se trata de vender los terrenos urbanizables donde está localizada actualmente la empresa para recaudar los fondos necesarios con los cuales se pueda pagar los salarios atrasados a trabajadores y pensionados. Con lo que sobre, comprar otro lote en una zona industrial donde el predio sea más económico; obviamente todo esto con una inversión extra por parte del gobierno departamental como socio mayoritario para la compra de la nueva maquinaria”, explicó Gómez Gómez.