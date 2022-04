Mauricio Aguilar tomó acciones legales en contra del diputado Ferley Sierra

En un comunicado de prensa, este jueves, Mauricio Aguilar anunció que le dio el poder a la firma De La Espriella Lawyers, del abogado Abelardo de la Espriella, para que inicie las acciones judiciales que correspondan, con la intención de "salvaguardar" su honra y la de su familia, "para no entrar en debates donde no hay espacio para la razón ni la argumentación".

El pronunciamiento y las decisiones judiciales las tomó Mauricio Aguilar luego de que el diputado Ferley Sierra tildara a su familia de ser un "clan paraco y corrupto".

"Me tiene que asesinar el paraco y corrupto clan Aguilar al que pertenece Mauricio Aguilar, porque con sus podridos entes de control no lograrán silenciar las voces de un Santander que quiere que su clan criminal se largue y deje de desangrar a este departamento", manifestó Sierra en su cuenta de Twitter, luego de conocerse que la Procuraduría Regional de Santander ordenó la apertura de una investigación disciplinaria en su contra por presuntamente incurrir en el régimen de prohibiciones, por su conducta al perturbar la tranquilidad de la Oficina de Pasaportes.

Como una "sistemática obsesión" catalogó Aguilar las declaraciones y manifestaciones del corporado de la Asamblea de Santander.

"Podría hacer un listado de hechos y proyecciones para los próximos dos años que me quedan de gobierno, pero la sistemática obsesión de un diputado - que convirtió su dignidad pública en circo ambulante, para desnaturalizar el debate público, el control político, la contradicción y diferencia, necesaria en democracia - contra mi humanidad, la de mi familia y la de mi equipo de gobierno, me obliga a ratificar que a pesar de su persecución, maltrato, vulneración que ejerce, especialmente contra las mujeres de mi gabinete, lo cual rechazo y condeno, no voy a rebajarme al lodazal en el que convirtió su responsabilidad pública", expresó Aguilar en el documento.

Asegurando que cree y respeta a las autoridades judiciales y disciplinarias, le otorgó poder a la firma de abogados De La Espriella Lawyers Enterprise para que inicie las acciones judiciales correspondientes.

Además, invitó al diputado Ferley Sierra a ejercer sus funciones dentro de las disciplina y respeto.

"Lo que usted hace es lo más fácil, destruir e incendiar, pero en materia de proposición y construcción se rajó como profesor", remató el mandatario departamental.

Luego de que Mauricio Aguilar publicara el documento en su cuenta de Twitter, el diputado manifestó en sus redes sociales que tiene "desesperado" al Gobernador.

"Tengo desesperado al ignorante Gobernador. La injuria y calumnia le aplica a usted porque en ningún momento yo he plagiado nada como usted lo dice. Por el contrario, usted sí pertenece a un clan paraco y corrupto, por eso están en la cárcel su papá y su hermano le recuerdo", expresó Sierra.

Por su parte, De La Espriella Lawyers publicó en su cuenta de Twitter que al diputado se le exigió la rectificación por sus declaraciones.

"Mauricio Aguilar, Gobernador de Santander, dio poder a nuestra firma para defender su buen nombre y honra de las acusaciones hechas por el diputado Ferley Sierra a través de Twitter el pasado 6 de abril. Exigimos que se retracte reconociendo que la información publicada es falsa", manifestó la firma del abogado Abelardo de la Espriella.

Minutos después de esta publicación Sierra volvió a pronunciarse.

"El papá del clan preso por paraco , el hermano preso por corrupto y ahora se traen a De La Espriella para intentar tapar el sol con un dedo. Ahora les indigna que les digan clan paraco, pero cuando el papá se alió con el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas no dijeron nada", escribió el diputado.