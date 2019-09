La polémica se da porque el Alcalde, al ser funcionario público, no puede participar en política y en el video estaría apoyando al candidato Cárdenas al decir que “voten por un alcalde de los ciudadanos ”.

De acuerdo con Rodolfo Hernández, él no tenía conocimiento de que su video, publicado el 9 de septiembre en Youtube, iba a ser utilizado por un candidato.

“Yo no estoy apoyando a ningún candidato. Solo estoy haciendo pedagogía electoral. El video lo tomaron de Youtube y pagaron para que lo publicaran en el TRO. Es un video de rendición de cuentas que hago por las redes sociales denunciando que están pagando por los votos, algunos candidatos están comprando conciencias”, dijo Hernández a Vanguardia.

De acuerdo con Hernández, él no está participando en política y no puede controlar quién ni de qué manera está utilizando los videos en dónde su imagen aparece.

“Todo el mundo quiere copiar lo que yo digo. Todos quieren repetir mi discurso de lucha contra la corrupción. En época electoral todos quieren sacarse fotos conmigo y que yo les envíe un mensaje para ganar las elecciones”, comentó el mandatario.

Cuando se le preguntó al Alcalde si iba a denunciar el hecho aseguró que no lo iba a hacer porque “como hago para que los candidatos no utilicen los videos que están en las redes sociales. No tengo ni idea quién fue el que descargó el video y pagó para que lo publicaran en el debate. Muy seguramente fueron los mismos candidatos politiqueros para joderme”.

Juan Carlos Cárdenas, mediante comunicado, aseguró que la idea de pagar para que el video Rodolfo Hernández se emitiera, tiene que ver con la convicción de no dejar que la ‘corrupción gobierne a Bucaramanga’.

El 10 de septiembre, durante el debate de candidatos a la Alcaldía organizando por el canal TRO, “decidimos apostarle a la pedagogía electoral y no a la publicidad política, como lo hicieron las demás campañas que con ríos de dinero inundan la ciudad y los medios de comunicación con sus propuestas populistas. Por esto, usamos el espacio de pauta durante la transmisión para replicar un video que el alcalde Rodolfo Hernández había publicado en sus redes sociales, específicamente en su canal Youtube, titulado “Compra de votos”, en el que denuncia los graves hechos de compra de votos y corrupción al sufragante” dice el comunicado.