A través de un comunicado, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios le solicitó a la Alcaldía de Aguachica recibir las basuras de Bucaramanga y su area metropolitana, debido a que el relleno sanitario El Carrasco fue cerrado el pasado viernes por orden de un juez.

En el oficio, firmado el pasado 16 de agosto, el Ministerio Público le recordó, por segunda vez, al alcalde de Aguachica, Cesar, Robinson Manosalva Saldaña, que la prestación del servicio de recolección de basuras es un servicio público esencial el cual debe ser garantizado.

“La disposición de residuos sólidos es una actividad catalogada como un servicio público esencial, cuya prestación debe ser garantizada por los alcaldes de manera eficiente, para evitar prevenir daños a la vida y salud de los habitantes”, señaló la Procuraduría en el oficio.

La notificación del Ministerio Público se da luego de que el alcalde de Aguachica se negara a recibir las basuras de Bucaramanga y otros 16 municipios santandereanos.

“Aquí estoy parado paralizando todos los carros con residuos sólidos de otros municipios. Y si los alcaldes de Bucaramanga y de Floridablanca piensan que van a pasar por encima de un alcalde, están equivocados, voy con los procesos jurídicos y si me tengo que ir a la cárcel, me voy, pero no voy a recibir las basuras", aseguró Manosalva.

La Procuraduría señaló que al menos 20 camiones cargados con basura están sin poder ingresar al relleno sanitario Las Bateas, del municipio de Aguachica, Cesar.

El Ministerio Público también indicó que “la obstrucción a las vías públicas es un comportamiento tipificado por el ordenamiento jurídico como un delito”.

El 13 de agosto la Procuraduría les hizo un llamado a los alcaldes locales de municipios aledaños a Bucaramanga que cuentan con rellenos sanitarios legales y autorizados, para que no obstaculicen el recibimiento de residuos debido a que estos impedimentos podrían terminar en acciones disciplinarias.

Alcaldes del área viajaron a Aguachica

Una comitiva, encabezada por los mandatarios de estos dos municipios y el jefe de gobernanza de Bucaramanga, viajaron a concertar una reunión con el mandatario cesarense.

Durante el pasado lunes, el alcalde de Floridablanca, Miguel Moreno, el de Piedecuesta, Mario José Carvajal y el jefe de Gobernanza de Bucaramanga, José David Cavanzo, se desplazaron hasta Aguachica para hablar con el alcalde de esa localidad, Robinson Manosalva, acerca de la disposición de basuras en el relleno de Las Barras.

Sin embargo, el alcalde de Floridablanca, Miguel Moreno, manifestó que "hemos estado buscando al alcalde de Aguachica y a su equipo de Gobierno y no hemos recibido atención de ninguno de ellos".

Moreno dijo que "lastimosamente está situación agudiza aún más lo que estamos viviendo en materia de residuos sólidos en el área metropolitana y por eso seguimos en Aguachica para poder mediar en esta situación ante las comunidades".

El mandatario florideño le recordó a su homólogo de Aguachica que "cada vez que un paciente es remitido dede esta ciudad o desde cualquier parte del departamento del Cesar siempre hemos estado prestos, con la solidaridad que nos caracteriza, para brindara atención en Salud".