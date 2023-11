Aunque la presidencia de la Asamblea de Santander insiste en que el proceso de elección del próximo Contralor Departamental aún no se puede reiniciar debido a que la Procuraduría no ha dado un fallo definitivo sobre las recusaciones en contra de todos los diputados, Vanguardia confirmó que gran parte de los diputados, la mayoría de ellos ‘quemados’ en las pasadas elecciones, comenzaron a reunirse en una especie de cónclave para consolidar las mayorías necesarias que les permita elegir al próximo jefe del ente de control fiscal regional.

Votación dividida

“Todo queda en manos del mejor postor. El que mejor ofrezca obtendrá los votos para ganar la elección de Contralor. Ellos no van a pasar esos papayazos”, señaló el politólogo, Gerardo Martínez.

En tal sentido, los votos de los corporados de la Liga, Anabel Tarazona y Jonathan Alejandro Duarte, el diputado de la U, Óscar Sanmiguel (alcalde electo de San Vicente de Chucurí); la diputada de Cambio Radical, Margie Carolina Rangel, así como el del liberal, Alfonso Pinto, y la conservadora Claudia Ramírez, quienes no repetirán curul, serán determinantes para la elección del nuevo contralor.

“El pulso está dividido. Hay una evidente fractura al interior de la coalición debido a la derrota de muchos de ellos. Si las votaciones hubieran sido antes del 29 de octubre muy seguramente hubiesen reelegido a Fredy Anaya, pero con el resultado de las elecciones cambió todo el escenario. Ahora cualquiera de los tres puede ganar, aunque Fredy ya no tiene la misma fuerza”, contó una fuente que estuvo en la reunión.

Contra el tiempo

La normativa obliga a la Asamblea a escoger Contralor antes de terminar el actual periodo, precisamente, antes de la toma de posesión del nuevo Gobernador ya que la ley señala que la elección de Contralor departamental y local tiene que estar cruzada con el periodo de los gobernadores y alcaldes.

Para algunos corporados si la duma no escoge este año al nuevo Contralor todos los diputados quedarían expuestos a una sanción disciplinaria por incumplir con la norma de los periodos cruzados.

“Yo no sé a ciencia cierta si puede existir una sanción si no se elige pero si uno se ciñe a la naturaleza de la norma, hay una razón de ser para que los periodos queden partidos y es para que el Contralor audite a un gobernador dos años y al otro gobernador, dos años, entonces para no romper con esa naturaleza de la norma sí lo más sano sería que se eligiera ese daño”, explicó el diputado Ferley Sierra.

Por ahora los tres diputados alternativos: Giovani Leal, Leonidas Gómez y Ferley Sierra, no han anunciado por quién votarían como próximo contralor.

