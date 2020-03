En fallo de diciembre del 2019, el procurador Fernando Carrillo revocó de oficio la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 11 años que pesaba contra el exalcalde de Bucaramanga, Fernando Vargas Mendoza, por irregularidades en la construcción del Parque Extremo en la comuna 9 al sur de la ciudad.

La decisión del jefe del Ministerio Público, se da luego del la solicitud de revocatoria radicado por Olga Lucía Rodríguez, abogada apoderada de Vargas Mendoza, quien en febrero del 2018 le pidió a la Procuraduría la revocatoria de los fallos de primera instancia y de segunda instancia, proferidos por la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública y la Sala Disciplinaria, respectivamente, al considerar que la sanción impuesta contra el exmandatario local no correspondía con la tipificación de la falta ni el grado de culpabilidad.

En los mencionados fallos, la Procuraduría le impuso al exmandatario una sanción de destitución con inhabilidad general de once años a Vargas Mendoza.

El fallo

En tal sentido el Procurador examinó tanto el fallo de primera instancia del 24 de diciembre de 2014 y del 17 de agosto de 2017, proferidos respectivamente por la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública y la Sala Disciplinaria, en contra de Fernando Vargas Mendoza.

En su análisis jurídico, el Carrillo Flórez consideró que “en el sub examine se aprecia una violación manifiesta de las normas que sirvieron de sustento de las decisiones, tanto en el plano de la tipicidad, como de la ilicitud sustancial y la culpabilidad”.

Según el Procurador, en el proceso disciplinario en contra de Fernando Vargas por el contrato del Parque Extremo el ente de control fundamentó sus fallos de primera y segunda instancia en endilgarle una falta gravísima al exalcalde porque supuestamente el contrato no contaba con estudios previos, cuando efectivamente el proceso sí tenían dichos estudios.

Así las cosas, Fernando Carrillo decidió revocar los fallos de primera y de segunda instancia, en contra del exalcalde, Fernando Vargas levantándole la inhabilidad que pesaba contra él.

Otra inhabilidad vigente

A pesar de la revocatoria de su sanción por las obras en el parque Extremo por parte del Procurador General, sobre el exmandatario local aún existe otra sanción disciplinaria vigente.

Se trata de la sanción de agosto del 2011, en la cual la Procuraduría destituyó e inhabilitó a Vargas Mendoza para ejercer cargos públicos por el término de 10 años.

En esa oportunidad, la Procuraduría General condenó a Vargas Mendoza por incurrir en una falta disciplinaria al celebrar de manera directa un convenio interadministrativo con el Instituto Universitario de la Paz, Unipaz, por valor aproximado de $900 millones.

Por tal motivo, Vargas tuvo que dejar su cargo como Alcalde de Bucaramanga varios meses antes de cumplir su periodo. Este proceso se encuentra en revisión por parte del Consejo de Estado.

Sin embargo, dicha sanción sería levantada el próximo año, ya sea por el vencimiento de términos o por la entrada del nuevo Código Disciplinario.

“Los abogados del doctor están analizando el tema al parecer en enero del otro año ya entra en vigencia el nuevo Código Disciplinario el cual contempla que se pueden reducir hasta a la mitad las sanciones”, señaló una fuente cercana a Fernando Vargas.

Aunque el nuevo Código Disciplinario debía entrar en vigencia en mayo del año pasado, durante el debate en el Congreso de la República al Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022), se introdujo el artículo 140 en el Proyecto de Ley, que prorrogó la entrada en vigencia de este estatuto hasta el primero de julio del 2021.

La sanción contra Vargas Mendoza de inhabilidad para ejercer cargos públicos se levanta en noviembre del 2021, cuatro meses después de entrada en vigencia el nuevo Código Disciplinario.

Sin intenciones electorales

Aunque desde varios sectores de la política regional se daba como un hecho el regreso de Fernando Vargas a la contienda electoral tras la revocatoria de su sanción disciplinaria, fuentes cercanas al exmandatario de los bumangueses, le confirmaron a esta redacción que Vargas Mendoza no tiene intenciones de volver a participar en política.

“Ante las especulaciones que se ha hecho sobre el supuesto futuro político del doctor Fernando Vargas, el propio doctor nos ha manifestado que no tiene intenciones de regresar a la política. Él no hizo parte de ninguna campaña en las pasadas elecciones precisamente porque no quiere tener nada que ver con la política, por tal motivo, el doctor Vargas solicitó que se excluya su nombre de cualquier intención electoral en el futuro”, manifestó la fuente.