El jueves pasado el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández se reunió en su despacho con el candidato a la Gobernación por Cambio Radical, Elkin Bueno, en plena contienda electoral por el máximo cargo departamental.

“Conozco a @ingrodolfohdez desde hace muchos años y si hay algo que admiro de él es su firmeza a la hora de tomar decisiones que definan el futuro de los ciudadanos, compartimos la lucha frontal contra la desigualdad y la politiquería. ¡Que buena charla nos dimos hoy!”, publicó Bueno Altahona en su cuenta de Twitter.

Aunque tanto desde la administración municipal como desde la campaña de Bueno Altahona afirmaron que el encuentro no tuvo ningún interés electoral más allá que el de compartir experiencias sobre la administración pública, la reunión no dejó de suscitar polémica en el entorno político de la región.

“La reunión de Rodolfo no deja de generar ciertas dudas. Aunque no podemos decir que Rodolfo no está con Leonidas, ese encuentro con Elkin Bueno nos trae varias interpretaciones: como pensar que Rodolfo quiere despistar a la Procuraduría o que solo se trata de una estrategia suya de cara a las presidenciales”, señalaron desde la campaña de Leonidas Gómez.

La Procuraduría General adelanta varias indagaciones en contra del mandatario local por presunta participación indebida en política por las declaraciones realizadas en el pasado por Hernández Suárez en las que daba a conocer su beneplácito por la candidatura de Leonidas Gómez a la Gobernación, y otra en la que convocaba a los bumangueses a votar por el “ingeniero”, Juan Carlos Cárdenas.