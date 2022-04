Robledo se despacha contra Petro por polémica propuesta de “perdón social”

Jorge Enrique Robledo habló para La W Radio, y se 'despachó' contra Petro por la polémica visita de su hermano a Iván Moreno, dirigente político condenado a 14 años de cárcel por el carrusel de la contratación en Bogotá y hermano del también condenado exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas, sigue generando todo tipo de cuestionamientos.

"Es vergonzoso, se trata de una estrategia política del ‘todo vale’ de Petro. He expresado mi rechazo enfático porque este no es un debate de si hay perdón social o no, esto es un debate sobre si un candidato presidencial puede buscar a un político condenado por violaciones a la ley para ofrecerle que en su gobierno le resolverá el problema, es decir, el debate es si es aceptable una práctica electoral para conseguir votos para ganar la Presidencia de la República a través de políticos condenados por violar la ley por actos de corrupción. Es muy vergonzoso”, argumentó el ex candidato presidencial en la entrevista.

También aseguró que en caso de que Petro gane la Presidencia, no solo estaría comprometido con Iván Moreno de resolverle su problema de cárcel, sino que tendría que hacerlo extensivo por lo menos a cualquier dirigente político que hubiere violado la ley y que estuviere condenado.

"Es una manera de decirle a todos los condenados políticos que voten por él, que en su gobierno les puede solucionar todos estos chicharrones, eso no tiene presentación”, agregó.

Según lo dejó claro Jorge Enrique Robledo, Gustavo Petro busca conseguir votos sin importar el cómo. Además, cuestionó el silencio de los políticos cercanos al Pacto Histórico frente a esta situación.

“Esto es inaceptable, es una vergüenza y eso en parte explica por qué, exceptuando a Clara López, es el silencio sepulcral de todos los jefes petristas que no se han atrevido a defender esto, ni a criticarlo”, dijo.

Esta sería otra salida en falso de Gustavo Petro. "Todo vale, aquí lo que importa es ganar y no importa cómo”, concluyó el senador Robledo.