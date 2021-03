Ni con la izquierda, ni con la derecha, ni con el centro, finalmente el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández se presentará solo como aspirante a la Presidencia de la República en las elecciones del próximo año.

La llegada de Roy Barreras y Armando Benedetti a la Colombia Humana de Petro, así como la falta de un plan de gobierno pactado por parte de los movimientos alternativos, llevaron a Hernández Suárez a tomar la decisión de descartar cualquier tipo de alianza con los partidos de centro izquierda para las próximas elecciones presidenciales.

“Me presento, a no ser que estos politiqueros busquen mañas para inhabilitarme, pero si no, yo me presento solo. Yo no me voy a poner a hacer alianzas con un poco de partidos donde Benedetti y Roy Barrera, que eran de ‘La U’, ahora llegan a donde Petro y con solo pasarse, ahora van a cambiar. Mentiras. Peor. Y en el centro no los maneja nadie, porque todos quieren tirar para su lado. Yo les dije: primero hagamos el programa y luego miramos quién es capaz de desarrollar ese programa, pero nadie quiso”, señaló Rodolfo Hernández.

Campaña virtual

Así mismo, el exmandatario de los bumangueses anunció que no hará correrías políticas por todo el país y enfocará su estrategia electoral en las redes sociales, con el fin de reducir el costo de la campaña.

“No vamos a gastar mucha plata en campaña, porque la vamos a hacer virtual. Aprovechando las redes sociales y el internet. Las campañas presenciales son para derrochar dinero, a poner en riesgo la vida del candidato y de los electores por la pandemia”, agregó Hernández Suárez.

A pesar de su decisión de presentarse como candidato único en las próximas presidenciales, Rodolfo Hernández aún continúa recibiendo propuestas de alianzas de otros partidos y movimientos políticos para el 2022.

La lista para el Congreso

Así mismo, el exalcalde de Bucaramanga cambió de parecer y tendrá su propia lista para el Congreso de la República en representación de la Liga Anticorrupción.

“Vamos a llevar lista cerrada al Congreso. Para el Senado estamos esperando que el doctor Gilberto Tobón Sanín lidere la lista, seguido por el excandidato a la Gobernación Emiro Arias, quien será segundo en la lista. Para la Cámara, la encabezará Jorge Figueroa, de segundo estamos buscando una persona de la provincia de Yariguíes, que sea representante del sector trabajador. Como Barranca es petróleo, que sea del petróleo, por ahora estamos teniendo acercamientos con Ludwing Gómez”, acotó Hernández.

Hernández Suárez proyecta que la Liga Anticorrupción obtenga por lo menos 500 mil votos en las legislativas para poder tener representación en el Congreso.

“Tenemos que sacar mínimo 500 mil votos, si no sacamos los 500 mil votos no pasamos el umbral y si no pasamos el umbral la lista al Senado se quema”, puntualizó Rodolfo Hernández.

En las cuentas del exmandatario local, su movimiento podría alcanzar por lo menos 220 mil votos tan solo en Santander, por lo que el resto de sufragios provendrían del resto del país.

Sin derecho a repetición

Una de las dudas que tenía Rodolfo Hernández para llevar su propia lista al Congreso tenía que ver con la mala experiencia que ha vivido con algunos concejales y diputados de la Liga, que han ido en contra de las directrices del movimiento ciudadano liderado por él mismo.

Por tal motivo, Hernández Suárez anunció que cada uno de los aspirantes al Congreso por parte de la Liga, deberá firmar un compromiso notariado de obediencia a la Liga.

“Los vamos a hacer escribir cuál es el compromiso de no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad. Eso es todo. Si se cumple eso, esto sería un paraíso”, puntualizó el exmandatario local.