“Desde el despacho del Alcalde llegó la orden de votar por Álvaro Rueda o no habría renovación de los contratos. Además tenemos que diligenciar un formulario con la información de al menos 40 personas que voten por Rueda o no nos renovarían los contratos”, indicó uno de las fuentes que no quiso revelar su identidad para proteger su trabajo.

Presión a líderes comunales

Pero la maquinaria de Moreno no solo se basa en la presión a contratistas y funcionarios, sino que también se extiende a los líderes comunales de los diferentes barrios de Floridablanca.

Así lo denunció ante la Fiscalía General de la Nación, Yulieth Liliana Cabrera, integrante de la Junta de Acción Comunal de Altos de Villabel, en Floridablanca, quien advirtió supuestamente estar siendo víctima de constreñimiento por parte Silvia Carolina Rueda, presidenta de la mencionada junta de acción comunal para votar por el aspirante a la Cámara, Álvaro Rueda.

Según la denuncia, Silvia Carolina Rueda habría pedido la salida de Yulieth Cabrera de la Junta de Acción Comunal, toda vez que esta última estaba apoyando la candidatura de Héctor Mantilla y no de Álvaro Rueda como habían acordado con el alcalde, Miguel Ángel Moreno.

En su denuncia presentada en la Fiscalía, Cabrera anexó el audio de whatsapp donde justamente la presidenta de la Junta de Acción Comunal le reprocha a la denunciante por incumplir con los acuerdos con la Alcaldía para respaldar a Álvaro Rueda.

“...Yo ahorita no me voy a comprometer con nadie. Estoy comprometida con Álvaro, sí, porque le voy a trabajar con el que me señala la administración y por eso, yo les señalé a ustedes, que tocaba trabajarle a él. Si usted me hubiese dicho sobre la reunión de Héctor Mantilla, obviamente yo no hubiese copiado porque yo de falsa no tengo un pelo y yo mi palabra se la di al Alcalde”, se oye en el audio que adjuntó la denunciante ante la Fiscalía.

Por su parte, la presidente de la Junta de Acción Comunal de Altos de Villabel, Silvia Carolina Rueda, desestimó la denuncia de Yulieth Cabrera y señaló que las cosas no eran así. Sin embargo no dio más explicaciones sobre el hecho.

Sin participación

Jaime Ordóñez, secretario del Interior de Floridablanca, desestimó las denuncias de presiones a contratistas, funcionarios y líderes comunales, por parte de la administración local para favorecer la candidatura de Álvaro Rueda y Jaime Durán.

“Esas son estrategias políticas que algunos concejales o líderes que son opositores al gobierno de turno así lo hacen. Si bien es cierto, existen algunas personas de algunos tintes que le piden el favor de respaldar a algún candidato, eso no se puede generalizar. Esta es una administración joven y no tiene está inmerso en esas costumbres políticas”, indicó Ordóñez.