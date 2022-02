–Dígame una cosa, senadora –pregunta el oficial de la reserva activa– ¿Por qué Duque, que es casa Uribe, tiene esa dinastía?

–No, estás equivocado –responde la senadora Cabal y agrega– Duque es liberal de izquierda, Duque es mamerto.

–¿Y ese maldito cómo se les infiltró? ¿Cómo se les infiltró?

–No se nos infiltró, es que aquí tienen esa maña –y en este punto arranca la arremetida de la senadora–, Duque es puesto por Fabio Echeverri Correa porque Duque fue el muchacho inteligente y aplicado que mandó para acompañar al vago de su hijo, que no sirve pa' un culo, que es Luigui Echeverri.

–Ajá.

–Es que si tenés un hijo vago y tenés plata y querés que se gradúe, pues invitás la niña más inteligente de la clase pa' que le sople. Como cuando tu hija es fea, que tenés que llevarla con la bonita a ver si se levanta a alguien.

–Claro.

–Este guevón trabajó en Washington toda la vida y le cargaba la maleta a Uribe cuando iba de viaje, pero nada más le vemos al tipo –asegura la senadora Cabal.

–No, pero es que el tipo caló –apunta el militar– créame que yo le decía a más de un coronel: Duque va a ser un desastre, y me decían no, es que Duque nos va a dar la garantía del presidente Uribe y la seguridad. Y yo, no va a pasar ni miércoles.

–Lo impuso Alicia, José Obdulio, como siempre –asegura la senadora– porque José Obdulio fue el que nos impuso a Santos pa' que usted sepa.

Es parte de la conversación revelada por la Revista Cambio.

–Claro, José Obdulio es un veneno.

–Es un veneno, entonces Uribe siempre termina cayendo y terminamos jodidos porque le ha sabido a mierda. Tan a mierda que lo metieron preso en su gobierno.

–Claro, bueno, eso es un desastre –dice el oficial–, y la gente de Mejía está atornillada en la institución, por Dios, por culpa de este pelele.

–Aquí no hay nada que hacer hasta que no se largue, entonces yo te digo: o ganamos o nos vamos a la mierda todos.

En diálogo con Caracol Radio, María Fernanda Cabal señaló que no se arrepiente de sus declaraciones y que siente que en el mandato de Duque hubo un distanciamiento de las bases del Centro Democrático y del expresidente Álvaro Uribe,

Dijo además que Iván Duque nunca tuvo un buen gabinete, habiendo tantas personas capacitadas par atener a su lado y que "se volvió insoportable cogobernar con los funcionarios de Juan Manuel Santos".